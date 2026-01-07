El nuevo restaurante de Ramón Freixa al que tienes que ir en 2026: tiene dos estrellas Michelin y solo atiende a 10 personas

Ramón Freixa tiene nuevo restaurante al que tienes que ir en 2026, tiene dos estrellas Michelin y solo atiende a 10 personas. Estamos ante algunos detalles que pueden acabar siendo lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, quizás, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a poner en práctica. Un buen restaurante es uno de esos regalos que no podemos dejar escapar, de una forma que quizás nadie podría esperar.

Las dos estrellas Michelin son siempre un elemento que deberemos empezar a tener en cuenta. Si este 2026 deseas disfrutar de la comida y de un buen restaurante, no lo dudes, ha llegado el momento de empezar a prepararnos para una experiencia completa. Este importante chef sólo atiende a 10 personas, por lo que, será mejor que empieces a planificar tu agenda para estos días.

Ramón Freixa tiene un nuevo restaurante al que tienes que ir en 2026

Este 2026 no puedes dejar escapar la oportunidad de disfrutar del nuevo restaurante de Ramón Freixa.

Un buen restaurante puede acabar siendo una experiencia que necesitamos. Una comida que se ha ganado dos estrellas Michelin de la mano de un maestro de la cocina. Una comida que sólo está al alcance de unos pocos, teniendo en cuenta que cada servicio supone una experiencia increíble para 10 personas.

Ramón Freixa puede tener una importante lista de espera en uno de los restaurantes que han acabado siendo un referente destacado.

Tiene dos estrellas Michelin y sólo atienden a 10 personas

Tal y como se presenta este restaurante en la Guía Michelin: «Una elegante mesa en forma de U recibe a apenas 10 afortunados comensales por servicio, en un espacio casi escondido de la planta baja de un edificio, localizado en una de las calles más emblemáticas del sofisticado barrio de Salamanca. En este ambiente exclusivo, inaugurado hace pocos meses, con materiales nobles y cocina vista, les espera la posibilidad de disfrutar de la deliciosa expresión gastronómica del célebre Ramón Freixa y de ver en directo tanto a él como a su equipo en acción. Con más libertad e ilusión que nunca, Freixa muestra su faceta más personal a partir de dos menús degustación —Origen y Origen Vegetalia (la opción vegana)— que varían según la temporada. Aquí fusiona tradición y creatividad mediante productos de calidad y lujo, como ya anuncia el nombre de uno de los primeros pases: ‘Lujuria: ostras, caviar y champagne’. Acompañan los sabrosos y finos platos, tres opciones de maridaje, una de ellas sin alcohol, además un servicio impecable, casi ceremonial. Atelier es parte de un proyecto doble: mientras que en este espacio Freixa desarrolla su laboratorio creativo y vanguardista, en la planta superior se encuentra Ramón Freixa Tradición, una casa de comidas contemporánea, para una experiencia más relajada, marcada por la cocina española de toda la vida. Ambos establecimientos suman nada menos que 600 metros cuadrados dedicados al disfrute».

El inspector ha comentado: «Un local lleno de personalidad y lujo, con una cocina que bebe tanto de las raíces tradicionales como de la gastronomía creativa, ambas perfectamente equilibradas. Platos llenos de finura y técnica, con fondos y salsas de gran nivel, además de unos productos de categoría excepcional». Atelier es el restaurante en Madrid de Ramón Freixas que ha conquistado a estos expertos en gastronomía.

El precio y el hecho de tener que reservar mesa, no debe ser un inconveniente, sino que simplemente deberemos estar muy pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo esenciales. Una buena comida acabará siendo un regalo que no vamos a olvidar.

La experiencia en este restaurante puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que necesitamos disfrutar de la comida o de una mezcla de sabores.