El invento de Lidl para las terrazas más pequeñas: el banco con baúl oculto que soluciona tus problemas de espacio

Si tienes terraza en casa, pero esta es de tamaño limitado ya debes saber que el espacio nunca parece suficiente. Puede que te sientas afortunado por tener esa pequeña terraza con la que disfrutar del sol en verano, y del aire cuando te apetece tomar un poco el fresco, pero lo cierto es que al ser pequeña, apenas puedes poner una mesa, dos sillas y ya parece que no cabe nada más. Pero si además necesitas guardar cojines, herramientas o cualquier accesorio de exterior, el problema se multiplica. Por eso los muebles con doble función se han convertido en los más buscados. Y en esa línea encaja el último producto que Lidl vende en su bazar online y que no es otro que un banco de jardín con almacenaje oculto que promete resolver el eterno dilema del orden en exteriores reducidos.

Se trata del Banco para el jardín con almacenaje de la marca Livarno, disponible exclusivamente en la tienda online de Lidl por 89,99 euros. A primera vista parece un banco clásico de exterior, con respaldo alto y líneas sencillas. Sin embargo, bajo el asiento esconde un compartimento con capacidad suficiente para que puedas guardar casi todo lo que suele estorbar en una terraza, de modo que se convierte en un producto no sólo funcional para descansar o disfrutar de la terraza, sino que con su espacio para almacenaje podrás guardar todo eso que a veces parece que está por en medio y que de hecho, ocupa espacio.

Lidl tiene el banco con baúl oculto que soluciona tus problemas de espacio

El banco tiene unas medidas aproximadas de 130 x 60 x 85 centímetros. Es decir, lo justo para sentar cómodamente a dos personas sin ocupar demasiado fondo. Esa proporción es clave en balcones o patios donde cada metro cuadrado cuenta. Pero lo realmente interesante está en su interior ya que el compartimento ofrece una capacidad aproximada de 280 litros, por lo que dentro vas a poder meter cojines grandes, mantas de exterior, regaderas, mangueras, herramientas de jardinería o incluso juguetes si hay niños en casa.

Aspecto de madera, pero sin mantenimiento

Uno de los puntos fuertes del banco es su acabado con aspecto rústico de madera. Visualmente aporta calidez y encaja con casi cualquier estilo de terraza, desde las más modernas hasta las más tradicionales. Sin embargo, está fabricado en plástico combinado con acero. Esto tiene una ventaja clara ya que no necesita los cuidados que exige la madera natural. De este modo no hay que barnizar, lijar ni proteger cada temporada. Basta con una limpieza sencilla para mantenerlo en buen estado y además, es resistente a la intemperie. Puede estar expuesto al sol o a la lluvia sin deteriorarse con facilidad, algo imprescindible en muebles de exterior.

Pensado para el uso real, no sólo para decorar

Más allá del almacenaje, el banco cumple su función principal: sentarse con comodidad. Está diseñado para dos personas y soporta una carga máxima de 110 kilos por usuario. Los reposabrazos amplios aportan estabilidad y comodidad, especialmente en uso prolongado. Por otro lado, no incorpora ruedas, lo que indica que está pensado para colocarse en una zona fija. Aun así, con un peso aproximado de 13,6 kilos, puede desplazarse si se quiere reorganizar el espacio.

El montaje es otro punto a favor. Funciona mediante sistema de encaje y clic, lo que permite instalarlo casi sin herramientas y sin complicaciones. No requiere conocimientos técnicos ni procesos largos de ensamblaje.

Seguridad adicional para el almacenaje

El compartimento incluye un dispositivo para candado, aunque el candado no viene incluido. Este detalle puede resultar útil si se guardan herramientas o utensilios que se prefiera mantener protegidos. No se trata sólo de almacenar, sino de hacerlo con cierta seguridad, especialmente en terrazas comunitarias o patios accesibles.

Una solución práctica para espacios pequeños

La clave de este banco está en su doble función. En terrazas amplias, puede ser simplemente un mueble más. Pero en espacios reducidos se convierte en una pieza estratégica. Permite sentarse, aprovechar el espacio vertical y eliminar la necesidad de muebles adicionales. En balcones donde apenas cabe una mesa pequeña, contar con un asiento que además sirve de baúl puede cambiar por completo la organización. Además, su diseño discreto evita que parezca un mueble voluminoso o pesado. Visualmente cumple con la estética de un banco clásico de jardín.

Precio y disponibilidad

El Banco para el jardín con almacenaje Livarno está disponible únicamente en el bazar online de Lidl por 89,99 euros por lo que no lo vas a encontrar en tiendas físicas. En un momento en el que las terrazas se han convertido en una extensión del salón durante gran parte del año, este tipo de soluciones prácticas ganan protagonismo ya que no se trata de un mueble decorativo sin más. Es una respuesta directa a un problema habitual dónde guardar todo sin perder espacio se convierte en algo esencial.