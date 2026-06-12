Llega a Lidl la colección de electrodomésticos que está arrasando: parece diseño de lujo y ya es un éxito de ventas

No es habitual que un pequeño electrodoméstico se cuele entre lo más buscado en cuestión de días, pero Lidl lo ha vuelto a conseguir con uno de sus productos del bazar online. En un momento en el que el precio sigue marcando las decisiones de compra, la cadena alemana ha puesto en circulación una colección de cocina que está funcionando gracias a su precio, diseño diferente y buenas valoraciones de los usuarios.

No se trata de una promoción puntual ni de una novedad tecnológica que cambie el mercado, sino de algo más sencillo y, al mismo tiempo, más efectivo. Son productos pensados para el día a día, que cumplen con lo básico, pero que además aportan un plus estético que no es habitual en este rango de precio. Esa mezcla es la que está haciendo que cada vez más compradores se fijen en ellos. Y dentro de esta colección de SilverCrest, la marca de electrodomésticos de Lidl, dos productos destacan por encima del resto: una tostadora de doble ranura y un hervidor de agua que comparten diseño y precio, y que poco a poco se están convirtiendo en algunos de los productos más vendidos dentro de la categoría.

Llega a Lidl la colección de electrodomésticos que está arrasando

El primero de esos electrodomésticos que están arrasando ahora en Lidl es la tostadora de doble ranura, que se puede comprar por 26,99 euros. En un mercado donde este tipo de electrodomésticos ha subido de precio en los últimos años, ese coste ya resulta competitivo, pero lo que termina de impulsar su demanda son las valoraciones. En la propia web de Lidl alcanza una media de 4,8 sobre 5 y cuenta con un 97% de recomendaciones, una cifra que no suele ser habitual en este tipo de productos.

A nivel técnico no presenta grandes complicaciones, pero sí lo necesario para un uso diario cómodo. Tiene una potencia de 920 W y seis niveles de tostado que permiten ajustar el resultado según el tipo de pan o el gusto personal, algo importante cuando se utiliza a diario. Además, incorpora control electrónico del tueste, lo que ayuda a mantener un resultado uniforme incluso tras varios usos seguidos, evitando esas diferencias habituales entre una tostada y otra.

Incluye también funciones que ya se consideran básicas, como la de descongelar y tostar al mismo tiempo o recalentar sin añadir más tostado, junto a la posibilidad de detener el proceso en cualquier momento. A esto se suman detalles prácticos como la elevación automática para extraer rebanadas pequeñas sin riesgo de quemarse, el sistema antibloqueo con apagado automático si el pan se atasca y la bandeja recogemigas extraíble, que facilita la limpieza. Además, cuenta con un soporte para calentar panecillos, algo que amplía su uso más allá del pan de molde.

Un diseño diferente que marca la diferencia en la cocina

Más allá de las funciones, uno de los factores que explica el éxito de estos productos es su diseño. La tostadora combina acero inoxidable con un estampado de azulejos en tonos azules y blancos que recuerda a la cerámica tradicional, un acabado poco habitual en electrodomésticos de este precio. Este tipo de estética, más cercana a productos decorativos o de gama superior, permite integrarla fácilmente en la cocina sin que desentone.

Esto es relevante porque cada vez más usuarios valoran no sólo la funcionalidad, sino también el aspecto de los pequeños electrodomésticos, especialmente en cocinas abiertas o más visibles dentro del hogar. En este sentido, Lidl ha conseguido ofrecer un producto que no solo cumple su función, sino que también aporta un elemento visual diferencial frente a otras opciones más básicas.

El hervidor de agua que completa la colección por el mismo precio

Junto a la tostadora, Lidl también tiene en su bazar online un hervidor con el mismo diseño y el mismo precio, 26,99 euros. De hecho, es bastante habitual verlos juntos porque muchos compradores terminan llevándose los dos, más por una cuestión práctica y estética que por otra cosa.

En este caso, las valoraciones incluso suben un poco más. Tiene un 5 sobre 5 y el 100% de quienes lo han comprado lo recomiendan, algo que no suele ser tan frecuente en productos de este tipo.

El hervidor tiene 3100 W de potencia y una capacidad de unos 1,7 litros, más que suficiente para el uso diario. En la práctica, calienta el agua rápido, que es lo que se busca. Además, se abre con una sola mano, lleva filtro de cal extraíble y tiene indicador de nivel, detalles sencillos pero que se agradecen cuando se usa a menudo. La base gira 360 grados, así que no hay que estar pendiente de cómo colocarlo.

También incorpora sistemas de seguridad básicos, como el apagado si se queda sin agua o si se sobrecalienta, algo que hoy en día casi se da por hecho, pero que sigue siendo importante.

Al final, lo que está pasando con esta colección es bastante sencillo de entender. No es un producto que destaque por una sola cosa, sino por el conjunto: precio bajo, buenas opiniones y un diseño que se sale un poco de lo habitual. Y con Lidl, además, ya se sabe cómo funciona esto. Cuando empieza a moverse, suele durar poco disponible.