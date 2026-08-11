La red social de Donald Trump pierde 206 millones de euros en el segundo trimestre por el aumento de los costes

La red social impulsada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para enfrentarse a X, de Elon Musk, está siendo un fiasco. Trump Media & Technology Group (TMTG), la matriz de Truth Social, registró pérdidas de 238 millones de dólares (206 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, casi doce veces más que los números rojos de 20 millones de dólares (17 millones de euros) contabilizados un año antes.

La facturación de la compañía entre abril y junio apenas alcanzó los 1,7 millones de dólares (1,5 millones de euros), una cifra que, no obstante, supone un avance del 89% en comparación con los ingresos anotados por la empresa en el segundo trimestre del año pasado.

El director financiero de TMTG, Phillip Juhan, ha indicado que los gastos y costes operativos de la compañía sumaron 165,2 millones de dólares (143 millones de euros) en el trimestre, un 272% más que un año antes, debido principalmente a la «volatilidad de los precios de los activos digitales».

Juhan explicó en una conferencia con analistas que este incremento interanual «se debió casi en su totalidad a la valoración a precios de mercado de los activos digitales, principalmente Bitcoin», junto con mayores gastos legales relacionados con litigios heredados por la fusión con SPAC en 2024.

En la primera mitad de 2026, el grupo registró pérdidas de 644 millones de dólares (558 millones de euros), muy por encima del resultado negativo de 52 millones de dólares (45 millones de euros) contabilizado un año antes, mientras que las ventas de la empresa sumaron 2,5 millones de dólares (2,1 millones de euros), un 47% más.

La compañía destacó el lanzamiento el pasado 1 de agosto de Truth API, una suscripción de flujo de datos B2B que proporciona acceso con licencia y baja latencia a publicaciones de las principales cuentas de Truth Social, lo que se espera que genere una nueva fuente de ingresos para la compañía.

El consejero delegado interino de TMTG, Kevin McGurn, expresó durante la conferencia con analistas posterior a la publicación de resultados su confianza en el progreso inicial observado en Truth API, cuyas tarifas oscilan entre los 60.000 y 100.000 dólares mensuales (51.942 y 86.570 millones de euros).

«Desde el anuncio, hemos incorporado a varios clientes (…) Para que se hagan una idea de la situación actual, hemos firmado más de 10 acuerdos con clientes hasta la fecha, principalmente empresas de negociación de alta frecuencia, con tarifas que generalmente oscilan entre los 60.000 y los 100.000 dólares mensuales», comentó McGurn.

El ejecutivo indicó que la compañía mantiene también conversaciones activas al respecto con proveedores de servicios en la nube a gran escala, algunos de los mayores medios de comunicación y desarrolladores de modelos de lenguaje a gran escala.

«De cara al futuro, esperamos que la siguiente fase de la API incluya una distribución más amplia a través de terceros. Por ejemplo, fuentes de noticias, terminales de datos financieros y publicaciones especializadas, lo que creemos que dará mayor visibilidad a este negocio con el tiempo», ha añadido.

McGurn ha defendido que, si bien los clientes del servicio Truth API obtendrán las publicaciones publicadas y disponibles públicamente mucho más rápido, proporcionar datos públicos en tiempo real con licencia a través de API comerciales es una práctica empresarial consolidada en los sectores de tecnología, información financiera y medios de comunicación.

La semana pasada, Crypto.com y Trump Media & Technology Group anunciaron la «cancelación de mutuo acuerdo» de su propuesta de combinación de negocios para establecer Trump Media Group CRO Strategy, debido a las condiciones del mercado y al cambio en las prioridades comerciales y de las partes interesadas.

Las partes acordaron mutuamente no continuar con la alianza previamente anunciada para que Crypto.com prestara servicios a ciertas ofertas de ETF previstas por Yorkville America.

A finales de agosto de 2025, TMTG y Crypto.com suscribieron un acuerdo con la sociedad de adquisición de capital flexible Yorkville Acquisition para crear una empresa criptofinanciera centrada en la compra y tenencia de tokens CRO, la criptomoneda nativa del ecosistema Cronos.