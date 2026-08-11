El Gobierno lo confirma: a partir del 28 de agosto los jubilados van a cobrar un complemento del 25% de su pensión

El aumento del número de pensionistas y el envejecimiento de la población están llevando a replantear el equilibrio del sistema público en el país. Es por ello que la jubilación flexible está ganando protagonismo como una fórmula para que los que se hayan retirado puedan seguir en el mercado laboral, compatibilizando ambas cosas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica la regulación de esta práctica y que entrará en vigor el próximo 28 de agosto. Esta medida busca incentivar la reincorporación voluntaria de jubilados para mejorar sus ingresos. La novedad principal que presenta este decreto es la creación de complementos adicionales en la pensión. Las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55% y el 80% de la jornada ordinaria incrementarán el importe de la pensión en un 25% adicional.

Las que sean iguales o superiores al 33%, pero inferiores al 55%, verán un aumento del 15% adicional. Eso sí, cuando el trabajador se jubile definitivamente, dejará de percibir dicho incremento. Esta reforma se enmarca en un contexto de crecimiento de pensionistas en España, que en enero de 2026 alcanzó los 10.452.674, según datos de la Seguridad Social.

Autónomos

Otra de las grandes novedades que presenta esta medida es la inclusión de los autónomos, que hasta el momento estaban excluidos de esta modalidad. En este caso, el pensionista podrá percibir hasta el 25% de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible. Para poder acogerse a esta práctica, se tiene que cumplir una condición específica para evitar el uso indebido de la jubilación flexible: no haber estado de alta en dicho régimen en los tres años anteriores a la fecha de la jubilación.

La medida también amplía la horquilla de la jornada laboral permitida para los trabajadores por cuenta ajena, que se situará entre el 33% y el 80%. También se elimina el periodo de espera, por lo que se podrá solicitar la jubilación flexible cuando se reconozca la pensión.