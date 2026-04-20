Varios ministros admiten en privado que «es un error» atacar al juez Peinado desde La Moncloa

Miembros del Gobierno de Pedro Sánchez admiten en privado que «es un error» atacar desde la sala del Consejo de Ministros al juez Juan Carlos Peinado, que instruye los casos por presunta corrupción de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Son varios los ministros que, según las fuentes consultadas, se sienten incómodos por «las formas» empleadas el pasado martes 14 de abril tras el Consejo de Ministros con las críticas vertidas por Óscar Puente, Elma Saiz y Félix Bolaños, desde la Sala de Prensa del Palacio de la Moncloa.

Según las fuentes consultadas, «aun coincidiendo en el fondo, no se pueden compartir las formas». No les parece bien a los consultados esa salida en tromba de los encargados de explicar el pasado martes 14 de abril los acuerdos del Consejo de Ministros y convertir esa comparecencia en una batería de ataques al juez Peinado.

La ministra portavoz, Elma Saiz, el titular de Transportes, Óscar Puente, y el de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, hicieron un señalamiento del juez Peinado y criticaron reiteradamente su instrucción en los casos que afectan a Begoña Gómez.

Por todo ello, los consultados creen que no solo se ha dado pie a que una significativa cantidad de jueces hayan salido en defensa de Peinado, sino que intuyen que el propio juez instructor acabará querellándose contra los tres miembros del Ejecutivo, levantando más polvareda mediática de la necesaria.

Dentro del Gobierno de Pedro Sánchez hay quienes opinan que, independientemente de cuál sea su juicio sobre la forma de instruir de Peinado, la polifonía ministerial contra el juez, encabezada, precisamente, por el titular de Justicia, «enfrenta aún más si cabe el Poder Judicial contra el Gobierno».

Por si fuera poco, el titular de Transportes, a quien no se le había pedido opinión hasta el momento, pidió la palabra para añadir su versión y dejar constancia pública de sus críticas al juez instructor del caso Begoña Gómez.

Algunos, incluso, ponen por delante su convicción de que al final el caso Begoña Gómez quedará en nada, pero, con todo, subrayan que el Ejecutivo no está para un enfrentamiento más con los jueces y dudan de que estas acciones desde el mismo Palacio de la Moncloa ayuden a mejorar la situación entre el Ejecutivo y la mayoría de la cúpula del Poder Judicial.