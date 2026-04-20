Peinado se querellará contra Bolaños cuando cierre el ‘caso Begoña’ por difamarle desde La Moncloa

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, se querellará contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en cuanto cierre la instrucción, según ha podido saber OKDIARIO. Peinado considera que las declaraciones del titular de Justicia —que desde La Moncloa Bolaños ha calificado de «irreparable» el daño causado al buen nombre de la Justicia y ha augurado la revocación de sus decisiones— constituyen una difamación contra su honor y está dispuesto a dar la batalla legal contra quienes le han atacado.

La cacería al juez Peinado continúa. Este pasado lunes, a raíz de conocerse el auto con el que enviaba a Begoña Gómez al Tribunal de Jurado, Félix Bolaños aprovechó para cargar contra él. «Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la Justicia es un daño que, seguramente, en muchos aspectos, será irreparable. Pero, no obstante, mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción», dijo Bolaños tras ser preguntado por el auto de procesamiento en una intervención en la Galería de las Colecciones Reales.

Sus méritos a favor del argumentario de Pedro Sánchez se repitieron, tan sólo 24 horas después, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Bolaños estaba en la comparecencia con los ministros Óscar Puente y Elma Saiz, que también quisieron opinar sobre el trabajo de Juan Carlos Peinado.

«Afortunadamente, hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII -mencionado en el auto de Peinado- y, por tanto, tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o no están fundadas en derecho», dijo Bolaños. Puente, por su parte, opinó que no había habido «apariencia de imparcialidad» en Peinado y tildó de «prospectiva» su investigación. Elma Saiz no se quedó atrás y opinó que algunos procedimientos «desprestigian la Justicia».

El juez Peinado no puede defenderse por el momento, según fuentes consultadas. «Pero llegará», matizan las mencionadas voces, aludiendo a que cuando cierre del todo la instrucción será el momento. Juan Carlos Peinado podría ser recusado, por lo que, para no poner en peligro la instrucción que lleva realizando años, aún no puede defenderse.

La investigación judicial sobre el caso de Begoña Gómez ya encara su recta final. El juez ha procesado a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. También ha llevado a juicio a su socio Juan Carlos Barrabés y a la asesora de Presidencia del Gobierno Cristina Álvarez, que estaba al servicio de sus negocios privados.

La batalla contra las difamaciones

Juan Carlos Peinado ya inició en 2025 una batalla legal contra las difamaciones. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid interpuso demandas de honor contra políticos y periodistas que le difamaron públicamente. Entre ellos se encontraban el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska.

Ningún acto de conciliación llegó a buen puerto. Peinado les reclamaba una indemnización económica para reparar su honor. Ahora, tras celebrarse el acto de conciliación, tendrá que decidir si interpone las querellas. «No tiene prisa», según dicen las fuentes consultadas.

A la querella de Peinado se suma la ofensiva judicial de Manos Limpias, que ha presentado ante el Tribunal Supremo una denuncia contra Bolaños por cuatro delitos: calumnias, acusación falsa, coacciones al Consejo General del Poder Judicial para que sancione al instructor y, por último, inducción a la Audiencia Provincial de Madrid a revocar el auto de procesamiento de Begoña Gómez.

La asociación considera que las palabras del ministro —quien afirmó que muchos jueces se «avergonzaban» de la decisión de Peinado y mostró su confianza en que «un tribunal independiente» la revocara— constituyen «una inducción irrefutable» a que la Audiencia dicte una resolución en el sentido que interesa al Gobierno de Pedro Sánchez.

Juan Carlos Peinado recibe apoyo

Juan Carlos Peinado ha recibido el apoyo de sus compañeros de profesión mediante un comunicado. «Los jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, reunidos en junta en el día de hoy, queremos mostrar nuestro apoyo al magistrado titular de la plaza judicial número 41 de Madrid, don Juan Carlos Peinado, frente a los ataques profesionales y personales que está recibiendo en los últimos días y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta», exponen.

Y prosiguen: «Rechazamos, asimismo, las descalificaciones que hemos escuchado estos días procedentes de quienes ostentan cargos en el Ejecutivo, incluso del propio Ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, que, lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces. La ley es igual para todos, sin privilegios, y, desde esta premisa, seguiremos desempeñando nuestra función constitucional, como integrantes del Poder Judicial, y de servicio público a los ciudadanos».