El juez Peinado reclama 60.000 euros a Pablo Iglesias y TVE por tildarle de «prevaricador»

El Juzgado de Primera Instancia de Pozuelo de Alarcón ha convocado para el próximo 3 de noviembre, a las 10.00 horas, a Sergio Calderón, director de Televisión Española en el marco del acto de conciliación solicitado por el magistrado Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez. La demanda se dirige tanto contra el responsable de la cadena pública como contra el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, después de que el chavista tildara de «prevaricador» al juez en directo.

Según el escrito de demanda, al que ha tenido acceso RTVE, el conflicto se originó por unas declaraciones que Iglesias realizó el pasado 21 de agosto durante el programa Malas Lenguas que presenta Jesús Cintora en TVE. «Yo creo que quizá tenga razón la gente que dice que Peinado es un prevaricador», afirmó el ex líder de Podemos.

Además, añadió que «este señor se va a ir de rositas» debido a que «se pactó la reforma y el reparto del Consejo General del Poder Judicial con el PP», lo que le mantendría «blindado, como toda la derecha judicial».

Mediante decreto, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pozuelo ha admitido a trámite el acto de conciliación promovido por Peinado. Las partes no están obligadas a comparecer personalmente y pueden hacerse representar por sus respectivos letrados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid advirtió de que, en caso de que no se alcance un acuerdo en los términos que plantea, procederá a presentar querella contra ambos por injurias y calumnias.

Exige retractación pública

En su demanda, Peinado solicita que los demandados «reconozcan que la acusación de prevaricación es rotunda y radicalmente falsa», al igual que la afirmación de que su actividad jurisdiccional responda a intereses políticos, motivaciones personales o fines espurios.

El juez del caso Begoña reclama el abono solidario de 60.000 euros en concepto de indemnización por «daños morales y perjuicio causado por la difusión de informaciones falsas, injuriosas y atentatorias contra su honor».

El magistrado también exige que reconozcan que tales manifestaciones «vulneran el derecho fundamental al honor» y atentan contra su reputación personal y profesional mediante imputaciones falsas de extrema gravedad.

Además, demanda el compromiso de «eliminar cualquier contenido audiovisual o digital» —ya sean fragmentos del programa, publicaciones en redes sociales u otros formatos— que contenga las declaraciones señaladas, y la emisión en ‘Malas Lenguas’ de un «mensaje de disculpa» por parte de Iglesias.

Por último, insta a ambos demandados a abstenerse de «realizar o emitir manifestaciones difamatorias, vejatorias, injuriosas o calumniosas» relacionadas con su persona en el futuro.

Ese mismo día, el mismo juzgado celebrará otro acto de conciliación entre el periodista Ernesto Ekaizer y el director de RTVE, también a instancias de Peinado como paso previo a una posible querella por presuntas injurias y calumnias. En este caso, el juez exige que reconozcan la falsedad de que el magistrado manifestara públicamente su intención de «acabar con Pedro Sánchez», así como que desmientan que haya actuado por motivos espurios, políticos o personales, tal y como sostuvo Ekaizer también en el programa Malas Lenguas.