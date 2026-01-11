Feijóo reformará el suplicatorio para que ningún político aforado pueda «librarse de la Justicia»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que reformará el «suplicatorio» para que ningún político, en condición de aforado, pueda «librarse de la Justicia». Según Feijóo, «ningún político puede tener derecho a asegurarse la impunidad» en caso de ser juzgado por el Tribunal Supremo.

Así se ha expresado el líder de los populares en la clausura de la XXVIII Interparlamentaria del PP que este fin de semana se ha celebrado en Galicia. Tras asegurar que «a estas alturas nadie puede descartar» que se haya llegado a emplear la figura del suplicatorio «para esquivar la Justicia», ha avanzado el que, hasta la fecha, es uno de sus grandes compromisos en caso de llegar a La Moncloa.

«En este país se ha cambiado poder por impunidad: si tú me haces presidente, yo te borro tus delitos», ha asegurado Feijóo. «Si tú me haces presidente, tú redactas el Código Penal; si tu mes haces presidente, tú tendrás más derechos ante la Ley que el resto de ciudadanos», ha expresado.

«Nuestro compromiso es reformar esa figura -el suplicatorio- para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo y por tanto en el archivo de ningún delito», ha asegurado. «Ningún político puede tener derecho a usar el suplicatorio para librarse de la Justicia. Ningún político puede tener derecho a asegurarse la impunidad», ha proseguido el jefe de la oposición.

Ante un auditorio que ha reunido a casi 4.000 personas en el Palenxo, según han confirmado los organizadores del evento, ha afirmado el propio Feijóo que ni siquiera la propia Constitución española ni las leyes estuvieran preparadas «para que el primer incumplidor» de la Carta Magna «sea quien tiene que salvaguardarla».

«Nadie imaginó, efectivamente, lo que el señor Sánchez está llegando a hacer, y yo voy a garantizar que nadie , nunca, pueda volver a hacerlo», ha asegurado el líder del PP. En este sentido, ha insistido en su oposición total contra el líder socialista del Ejecutivo: «La historia no amnistiará al sanchismo y mi Gobierno tampoco».

Fuentes populares han explicado a renglón seguido que el objetivo principal del compromiso de Feijóo pasa evitar que el Congreso tenga la potestad sobre el suplicatorio de un aforado en caso de que el Tribunal Supremo decidiera investigarlo.

«Con un presidente del Gobierno abonado a la teoría del lawfare», explican estas mismas fuentes, «podría darse el caso de que convenciera a sus socios de Gobierno de que votaran en contra de un suplicatorio en una causa contra él o contra cualquier compañero de su partido».

Así, en caso de negarse el suplicatorio, la causa quedaría sobreseída «para siempre». La reforma del PP busca por tanto blindar la capacidad de la justicia de investigar los posibles delitos de cualquier español, con ello, el Congreso mantendría la capacidad de negar un suplicatorio pero la causa no quedaría sobreseída de manera definitiva.