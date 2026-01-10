La juez y los abogados izquierdistas intentan una encerrona a Feijóo sacando su foto con Marcial Dorado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado durante más de cinco horas ante la juez de la DANA en el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja. El interrogatorio, que se ha desarrollado este viernes, ha incluido preguntas ajenas al objeto de la citación, como las inundaciones en Galicia hace dos décadas o una supuesta amistad con un contrabandista en los años 90.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha permitido que las acusaciones populares formularan cuestiones sobre asuntos sin conexión alguna con la riada del 29 de octubre. Entre ellas, destaca la pregunta del abogado Manuel Mata, ex número 2 del socialista Ximo Puig en las Cortes Valencianas, sobre unas inundaciones que supuestamente borraron pruebas que vinculaban a Feijóo con Marcial Dorado, que años después fue condenado por narcotráfico.

Mata se ha referido indirectamente, a pesar de no ser ni remotamente parte del caso, a una fotografía de 1995, de hace más de 30 años, en la que aparece el líder del PP con quien entonces se conocía como un empresario con problemas por presunto contrabando de tabaco. Esta línea de interrogatorio ha evidenciado, según fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO, el intento de las acusaciones de desviar el foco del procedimiento en lo que toca a responsabilidades en administraciones que esa fatídica noche gestionaba el PSOE.

El abogado Manuel Mata ha aludido a otro episodio de inundaciones, en ese caso, en Galicia que, dice, destruyó parte de los expedientes de la contratación del Ejecutivo gallego con el narco Marcial Dorado.

Según fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO, Mata ha dado ese giro para lograr enlazar la tragedia de la DANA en Valencia con unas vacaciones de Feijóo en 1995.

Feijóo ha contestado a todas las preguntas planteadas, incluidas las que carecían de nexo con la catástrofe. Según fuentes consultadas por OKDIARIO, de haberse ceñido las preguntas al objeto de la comparecencia —los whatsApp que intercambió con Carlos Mazón durante la DANA—, el presidente del PP habría concluido su testifical en menos de dos horas.

Interrogatorio sobre la DANA

En la sala ha sorprendido sobremanera las cuestiones formuladas sobre inundaciones en Galicia hace 20 años, sobre el procedimiento por el que un partido político accede a teletipos de agencias informativas, sobre el funeral de Estado por las víctimas o sobre si la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso le había informado de que podía tener contacto con Mazón. Ninguna de estas preguntas ha sido declarada impertinente por la instructora.

El letrado Rubén Gisbert, que representa a ocho familiares de víctimas, ha denunciado durante la sesión que se estaban filtrando a la prensa citas manipuladas de un rifirrafe entre él y la juez. El abogado ha manifestado que el interrogatorio por parte de las acusaciones populares estaba dilatando el acto con preguntas ajenas a la razón de la citación del testigo.

Gisbert ha informado de que se estaba cometiendo un delito en ese momento, perjudicando al proceso, difamándole a él y vulnerando los intereses de sus representados. El letrado ha ejercido su derecho a que la juez adoptara alguna medida, pero ésta le ha espetado que lo «presente por escrito», interrumpiendo su exposición.

El letrado ya había informado en dos ocasiones previas, con pruebas –según afirma– de que un abogado concreto se dedica en sala a filtrar e incluso grabar declaraciones y pasarlas tendenciosamente a la prensa. La queja ha caído en saco roto.

Gisbert ya ha anunciado una querella contra la juez por prevaricación. El letrado considera que Ruiz Tobarra ha eludido su deber de que el proceso no se pervierta ni corrompa con fines políticos o ideológicos.

En la parte mollar de su declaración, Feijóo ha destacado la sorpresa que le ha producido su citación, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros Teresa Ribera, Fernando Grande-Marlaska y María Jesús Montero, que también mantuvieron interlocución con Mazón, no han sido llamados. Sánchez intercambió un whatsapp con Mazón a las 23:00 horas del 29 de octubre. Pero en su caso no ha tenido que aclararlo en sede judicial ni por un minuto.

El líder del PP ha hecho especial hincapié en la necesidad de que se hubiera declarado la emergencia nacional. Ha destacado que se dirigió aquel 29 de octubre, además de a Mazón, a otros dos presidentes autonómicos cuyos territorios sufrieron el temporal: Juanma Moreno (Andalucía) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), este último socialista.

Mientras el líder del PP abandonaba el juzgado tras más de cinco horas de interrogatorio, quedaba en el aire la sensación de que el proceso judicial se ha convertido en un escenario donde se dirimen batallas políticas ajenas al duelo de las víctimas de los 200 fallecidos, esas mismas a las que Feijóo ha dicho respetar al afirmar que colaborar con la Justicia era «su deber y su voluntad».