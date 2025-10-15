Una organización fundada por el ‘padre’ de los ‘países catalanes’ fleta autobuses contra Mazón

Acció Cultural del País Valenciano (ACPV), una organización catalanista fundada, entre otros, por el considerado por el independentismo como el padre de los países catalanes, el escritor Joan Fuster, y generosamente regada por los gobiernos del socialista Ximo Puig y los nacionalistas de Compromís, fleta autobuses al precio de 15 euros el pasaje en su tienda virtual para la movilización contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, este 25 de octubre, en Alicante o en Valencia. ACPV está personada en el juicio de la DANA. Y su abogado es otro socialista. En este caso, Manuel Mata, que ya fuera número 2 de Ximo Puig en las Cortes.Valencianas.

Bajo el anuncio de la movilización en la tienda virtual de ACPV, como se puede bajo este mismo párrafo, se publicita también el coste del autobús, que según indica es de «15 euros IVA incluido».

Acció Cultural es, además, una organización que fue regada al menos con 379.814 euros por el Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig y los nacionalistas de Compromís entre 2016 y 2021. Y que ha visto como el actual Ejecutivo de Carlos Mazón le ha cerrado el grifo de las ayudas públicas.

De hecho, Carlos Mazón y su Gobierno preparan actualmente una ley de señas de identidad valencianas que rechazará subvencionar o conceder algún tipo de ayuda en suelo valenciano a las entidades que no respeten la Constitución española y el Estatuto de Autonomía valenciano. Esa ley supondrá, de facto el fin de la barra libre para los chiringuitos catalanistas en la Comunidad Valenciana.

La citada entidad catalanista, ACPV, se suma así al PSOE de Diana Morant, que, como ha publicado OKDIARIO, ha llegado a establecer un registro de asistentes a la manifestación contra Mazón para saber quién no asiste. Los socialistas y el independentismo catalán tienen miedo de sufrir, uno más de los sucesivos pinchazos en que se están convirtiendo las movilizaciones contra el presidente valenciano desde hace ya varios meses.

OKDIARIO ya anticipó este 30 de junio que la desafección, la inacción del Gobierno de Sánchez, el incremento de banderas independentistas catalanas y, en definitiva, la cada vez más evidente politización y radicalización por parte de la extrema izquierda de las movilizaciones habían terminado por alejar a los valencianos de las manifestaciones por la DANA en Valencia, como se evidenció en la manifestación de ese mismo día. Al punto que a la movilización de aquella fecha apenas congregó a 4.500 personas frente a las 130.000 de la primera.