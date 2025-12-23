En riesgo el tercer Mundial de Fernando Alonso: la FIA pasa por alto la ‘ilegalidad’ del motor Mercedes

Fernando Alonso vuelve a estar amenazado por la FIA: el español está expectante por pilotar un monoplaza diseñado por Adrian Newey por primera vez en su carrera en el Mundial de Fórmula 1 2026, pero en esta ilusionante nueva temporada se podría topar con un imprevisto que no depende de él, sino de Mercedes, y que puede hacer a sus rivales mucho más fuertes. Se trata del vacío legal que ha encontrado la escudería alemana para ganar un plus de rendimiento con su propio motor, por lo que el objetivo del asturiano, que es levantar su tercer título, estaría en riesgo.

Es la comidilla del parón de la F1, y es que Mercedes habría encontrado la manera de ganar tres o cuatro décimas gracias al número que indica la relación de compresión de una unidad de potencia. La FIA avisó hace tres meses en boca de su responsable técnico, Nikolas Tombazis, que habría «cero tolerancia con quien incumpla el reglamento, afirmando que «quien arriesga paga».

Sin embargo, el organismo está en una encrucijada, ya que de prohibir el 18:1 de compresión del motor Mercedes estarían perjudicando a los otros tres equipos que dependen de sus unidades de potencia: McLaren, Williams y Alpine. Por tanto, como todo apunta a que la FIA pasará por alto la ‘ilegalidad’ de los de Brackley Alonso tendrá aún más difícil el camino hacia su tercer título.

Este vacío ilegal, además de Aston Martin, que estrenará motor Honda y diseño de Newey adaptado al nuevo reglamento, aterroriza al resto de equipos, que podrían llegar a protestar generalmente de llegar a la primera cita de 2026 en el Gran Premio de Australia en estas condiciones de inferioridad. Desde luego, no parece que la FIA vaya a tomar medidas que puedan acabar con Mercedes, pues no llegarían a tiempo para ajustar sus motores al 16:1 exigido y sí les obligarían a cumplirlo de cara a 2027.

Alonso mira de reojo a la FIA

Red Bull, la otra escudería que ha efectuado esta trampa, sí que tendría la forma de ajustarse a la ley, en caso de que la FIA condene la ‘ilegalidad’ de Mercedes. Mantenerla supondría dotar de 15 caballos más de potencia a dos equipos y a los tres clientes de uno de ellos, una ventaja clara en un deporte como la F1 en el que cada décima cuenta. Esas tres o cuatro son un mundo en una de sesión de clasificación, de ahí que el resto, y más si cabe en año de nuevas normas, vayan a ir con todo en su denuncia contra este hándicap.

Alonso mira de reojo durante sus vacaciones todo esto y nadie duda de que si finalmente la FIA no pulsa el botón y permite a Mercedes correr con un motor más fuerte en 2026 lo dirá alto y claro en sus primeras comparecencias. El asturiano sabe que Honda puede ir bien, pero lo que no se esperaba es que cuatro o cinco equipos tengan la opción de partir con ventaja desde el inicio.