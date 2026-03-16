Robert Moreno desvela las duras palabras que recibió de Luis Enrique: «Era imposible hablar con él»

Robert Moreno, ex seleccionador español, ha desvelado las duras palabras que recibió por parte de Luis Enrique, el actual técnico del PSG que era su número 1 (Robert era su segundo entrenador) en la selección española. La relación se rompió cuando Luis Enrique tuvo que dejar el combinado nacional por asuntos personales y Robert Moreno se puso en el banquillo de España.

«Era imposible hablar con él», desvela ahora Moreno, que dice que en ningún momento quiso coger a la selección española, pero Luis Rubiales -entonces presidente de la RFEF- le insistió para que lo hiciera. «Hablé de manera indirecta con su psicólogo porque era imposible hablar con él. Yo dije que era algo que iba a hacer solamente si él daba el visto bueno. Y lo dio», comenta Robert Moreno.

El técnico catalán dice que no tiene ya ninguna relación con Luis Enrique, del que se queja que todavía no le haya dado ninguna explicación por aquello: «Sé cosas, pero no voy a decirlas porque me las dijeron terceras personas y quiero respetar. Que cada uno interprete lo que quiera. Yo me he dado cuenta de que el relato es mucho más fuerte que la verdad muchas veces».

El ex entrenador del Sochi ruso, último equipo en el que ha estado, expresa que él iba a cumplir lo que había dicho, que se quedaría en la selección hasta que Luis Enrique se recuperara, algo que no pasó: «Yo fui a su casa después del desgraciado fallecimiento de su hija y le dije que lo que había hecho públicamente lo iba a cumplir. Me dijo que ya no contaba conmigo, que no volvería a entrenar jamás con él».

Fue ahí donde se rompió la relación. Una vez recuperado de sus problemas personales, Luis Enrique regresó a la selección española, pero ya no tuvo a Robert Moreno como segundo entrenador. «Se me intentó presentar como un ogro, como alguien que quería quedarse a toda costa», expresa ahora en una entrevista con el ex futbolista Mario Suáreaz.

«Se publicaron cosas muy feas sobre que yo no había ido a verle en aquel momento, cuando realmente lo que hicimos fue respetar todo lo que él nos dijo. A nivel personal fue muy duro», añade Robert Moreno, que dice que su madre le llegó a llamar «llorando».