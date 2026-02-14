Luis Enrique explota contra Dembélé: «No permitiré que ningún jugador se crea más importante»

Guerra en el PSG. La dura derrota del conjunto parisino ante el Rennes (3-1) derivó en un intercambio de rajadas entre Luis Enrique y Ousmane Dembélé. Dos pesos pesados en el Parque de los Príncipes que han puesto en tensión al vestuario después de buscar culpables de un duro pinchazo que, más allá del resultado, ha afectado bastante de puertas para dentro.

El PSG encajó su tercera derrota en la Ligue 1 este curso y puso en riesgo su liderato, superado ante un equipo en crisis, con un entrenador provisional, Sebastien Tambouret, que superó al campeón por primera vez desde hace tres años y agitó la pelea por la competición. Fue por ello que Dembélé no dudó en rajar de la imagen que había dado el equipo de Luis Enrique: «Si cada uno juega para sí mismo en el campo, esto no va a funcionar y no vamos a ganar los títulos que queremos. La temporada pasada pusimos por delante al club, al escudo, al París Saint Germain antes de pensar en nosotros mismos. Debemos recuperar eso, sobre todo en este tipo de partidos, explicó en zona mixta.

Luis Enrique se engancha con Dembélé

Fue entonces que el técnico español estalló contra su estrella y actual Balón de Oro: «Estas declaraciones no valen nada. Son fruto del enfado después de un partido, y creo que eso está claro. No tenemos nada que perder. Tampoco las de los entrenadores, pero las de los jugadores no valen nada», insistió el técnico. «No responderé a ninguna pregunta ni respuesta de ningún jugador. Nunca permitiré que ningún jugador se ponga por encima del club. Que quede claro. Soy el responsable del equipo», concluyó Luis Enrique tras la derrota sufrida en Rennes del PSG.

«No permitiré que ningún jugador se crea más importante que el club. Ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente, ni el club», sentenció Luis Enrique. A las puertas de afrontar una eliminatoria clave en la Liga de Campeones, contra el Mónaco, el martes, el conjunto de Luis Enrique salió malparado del Roazhon Park, donde no encontró esa reacción que le llevara a su remontada habitual. Mientras, en París, se enfrentan dos gallos en el corral.