El Barcelona terminó la épica y loca noche de la última jornada de la Fase Liga de la Champions League con el billete del Top-8 que le da acceso a los octavos de final de manera directa. Se ahorra la fase previa con dos partidos a finales de febreros, pero podría cruzarse con el PSG en esos octavos de final. Una de cal y otra de arena en una noche tremenda en Europa.

El equipo blaugrana hizo los deberes en la Champions League. Ganó y goleó al Copenhague y se metió entre los ocho primeros de la Champions. Además, lo ha logrado por segundo año consecutivo en los dos años en los que existe este formato. Y eso que empezó sufriendo mucho ante el cuadro danés, yendo perdiendo al descanso.

Pero una vez logró el billete a octavos de final, el cuadro fue dibujando el futuro camino del Barcelona hacia su objetivo, que no es otro que intentar ganar la Champions League este curso. Y en ese camino puede estar el PSG en octavos de final. Sí, el campeón de Europa con Luis Enrique, y ojo, Dro.

El cuadro de la Champions League ya ha deparado los posibles cuatro rivales del Barcelona en octavos de final. Serán PSG, Newcastle, Mónaco o Qarabag. Los de Hansi Flick jugarán la vuelta de esta ronda (17 o 18 de marzo) en el Camp Nou justo después de las elecciones a la presidencia (15 de marzo).

Antes de estos octavos, este viernes se sortearán los cruces de la ronda precia. En este sorteo, al PSG le tocará el Mónaco o el Qarabag. Y al Newcastle, el otro. Los dos equipos que pasen se medirán en octavos a Barcelona o Chelsea. El cruce de cuartos podría medir al equipo culé, en caso de pasar, con Liverpool, Tottenham, Juventus, Atlético de Madrid…

Esta circunstancia se ha dado porque el PSG no ha podido entrar entre los ocho primeros, y eso que dependía de sí mismo para hacerlo. Jugaba ante el Newcastle en su casa. El que ganase se metía y el que perdía no. Empataron a uno y se quedaron ambos fuera. Los goles fueron de Vitinha y Willock en la primera mitad.

La curiosidad de estos dos equipos es que ya se han medido esta temporada al Barcelona. El PSG ganó en Montjuic 1-2 con un equipo plagado de bajas en ataque y el Newcastle perdió en Inglaterra frente al equipo de Hansi Flick.