Flick le pinta la cara a Tebas: «La Premier es la mejor liga del mundo»

Hansi Flick hurgó en la herida de nuestro fútbol en una de las noches más duras de la temporada al caer eliminados dos equipos españoles de la Champions League, Athletic Club y Villarreal, y no conseguir otros dos meterse en octavos de final, Real Madrid y Atlético. Sólo su Barcelona logró clasificarse directamente y el entrenador alemán le pintó la cara al presidente de la Liga, Javier Tebas, afirmando que «la Premier es la mejor del mundo».

«Hay mucho dinero invertido ahí. Pueden comprar muchos jugadores, puedes ver por ejemplo en el mercado todo lo que ellos llevan cada año para allí, pero creo que todos los jugadores y todos los equipos que juegan la Champions League tienen mucha calidad», aseguró. El Barça, como decimos, avanza a octavos por segundo año desde que se implantó este formato y esta vez Real Madrid y Atlético se jugarán la vida en los play off.

La fase de liga deja mal parados a los equipos de la Liga, ya que de ocho enfrentamientos contra los de la Premier sólo han ganado uno, el del propio Barcelona en Newcastle en la primera jornada. Aunque el Barça también cayó por un contundente 3-0 contra el Chelsea.

«Es la Champions y eso muestra lo interesante que se pone ahora la competición con este modelo, pero yo solo me centro con lo que hace mi equipo», respondió Flick al ser preguntado por el hecho de que equipos como el Real Madrid o el PSG no se hayan clasificado para los octavos de final.

Flick, Tebas y el Barça

Para el técnico alemán, su equipo «no sólo» tiene que mejorar defensivamente, sino también en otros aspectos del juego: «Hemos jugado demasiado por dentro cuando siempre jugamos por fuera, y queríamos ese último pase. En la segunda parte ha sido genial y hemos conseguido cuatro goles fantásticos».