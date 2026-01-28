El Barcelona se sacude el susto de Champions y se mete directo a octavos

El Barcelona hizo los deberes en la última jornada de la fase liga de la Champions League, con susto incluido ante un valiente Copenhague, y se metió directo a octavos de final con una goleada (4-1) que le ahorra dos semanas de partidos europeos a finales de febrero por segunda temporada consecutiva. Los goles de Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford le dieron la vida a los de Hansi Flick después de hacer una primera parte horrible.

El Barcelona se ha metido en el Top-8 y lo ha hecho como quinto clasificado. El equipo azulgrana hizo lo que tenía que hacer, ganar y no mirar al resto de resultados. El Camp Nou lo celebró por todo lo alto y el equipo de Flick ya está en octavos de final.

Hansi Flick salió en el Camp Nou contra el Copenhague con un once superofensivo con Dani Olmo y Fermín juntos en la media punta y su tridente ofensivo de lujo con Lewandowski en la punta de ataque. El Barcelona afrontaba la última jornada de la Fase Liga de la Champions League con la obligación de ganar para alcanzar el Top-8.

Sorpresa danesa

Pero no empezó nada bien la cosa por el Camp Nou. Por la mañana, una rata se coló en las instalaciones azulgrana. Y por la noche, iba a ser el conjunto danés el que quería dar la nota en Barcelona. La sorpresa de la jornada saltó a los cuatro minutos de partido con el gol del Copenhague. 0-1 con un tanto de Dadason que empezó a poner nervioso a los jugadores de Hansi Flick.

Pase al espacio y a la espalda de la defensa culé, rompe el fuera de juego Dadason y Cubarsí no se entera de nada en la jugada. El delantero de 17 años del cuadro danés se plantó solo ante Joan y marcó el primer gol del partido. Una sorpresa que nadie esperaba. El Barça necesitaba ganar por varios goles y estaba perdiendo.

Reaccionó rápido el equipo culé con un mano a mano fallado por Lewandowski a los 10 minutos de juego y un remate de Eric García que despejaba el portero rival con una buena parada. Estaba muy nervioso el Barça. No le salían las cosas en otra primera parte para el olvido, como ante el Oviedo. Imprecisos, demasiado, y fallando cosas fáciles.

El Barça se pone nervioso

Hansi Flick estaba desesperado en la banda ante un Copenhague que estaba defendiendo muy bien, juntito en la parte de atrás, e intentando salir otra vez en alguna contra, pero sin mucha mordiente. La más clara de la primera mitad para un Barça desesperado se fue al larguero. La tuvo un Eric que era de lo mejor, pero que estaba solo en el centro del campo. Sin De Jong y sin Pedri no había juego.

La primera mitad llegó a su final con Lamine protestando y viendo amarilla, y el Copenhague perdonando en una contra que pintaba muy bien. Joan García había despejado varias pelotas saliendo de su área. El tiempo pasaba y el Barça se estaba complicando la vida.

Comenzó la segunda mitad con un cambio sorprendente en el Barcelona. Entró Marc Bernal para ayudar en la construcción y Hansi Flick quitó a Eric. Y la tuvo Lamine en el primer minuto tras la reanudación, pero el portero del Copenhague estaba inspirado. Lo que estaba claro es otra vez más, el equipo culé había regresado al césped con una marcha más.

Lewandowski empata el partido

Tardó tres minutos el Barcelona en marcar el empate. La segunda parte era otra cosa. Se metió Lamine Yamal por el carril de la derecho, internó en el área y le dejó a Lewandowski el pase de la muerte. Gol y empate en el minuto 48. 1-1 y el equipo culé iba a por la remontada.

El Barcelona iba con todo arriba, pero no estaba teniendo el día con balón. No estaba nada fino con pelota. El Copenhague dio dos sustos arriba con dos contragolpes y en uno de ellos Joan García salvó el tanto danés.

Lamine Yamal remonta para el Barça

Pero tras el susto, al Barcelona se le aparecieron todos los santos. Lamine Yamal, en el 59, remontó el partido con un disparo desde el pico del área que se envenenó tras tocar en un defensa del Copenhague y se fue directo a la escuadra. Con muy poco, el equipo culé ya estaba haciendo los deberes y le bastaba para entrar entre los ocho primeros. 2-1 y al Top-8.

El partido ya estaba de cara para el Barcelona. Y más que se puso en el minuto 69 gracias a que el colegiado francés pitó un penalti inexistente sobre Lewandowski. El delantero polaco remató al aire y el árbitro picó. Tampoco el VAR entró a revisarlo y fue el jaque mate contra el Copenhague. Lo marcó Raphinha para hacer el 3-1 y sentenciar el partido. El Top-8 empezaba a ser una realidad para el equipo culé.

La goleada del Barcelona continuó en los minutos finales de partido con un golazo de Rashford de falta directa. El equipo culé estaba ganando sobrado y estaba haciendo los deberes para entrar directo a octavos de final.