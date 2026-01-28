El bonus que reciben los equipos del top-8 de la Champions y que tanto desea el Barça

El Barça depende de sí mismo para entrar en el top-8 de la Champions League en esta última jornada de la fase de liguilla y los ojos le hacen chiribitas a Joan Laporta. El bonus económico que supone acceder entre los ocho mejores del campeonato, además de desprenderse de una eliminatoria a ida y vuelta en un mes ya bien congestionado de partidos, es más que sugerente: 13 millones de euros.

Los premios por victorias y clasificaciones de la Champions League han crecido ostensiblemente en los últimos años. Tener un rendimiento óptimo en la fase de liguilla y acceder entre los ocho primeros asegura un pellizco económico más que importante para las arcas de cualquier club, incluso de la élite que está acostumbrada a grandes ingresos. En el caso del Barça, donde los problemas de tesorería siguen siendo preocupantes, este pellizco de Champions alivia y mucho.

El Barcelona se juega ante el Copenhague uno de los ocho billetes para los octavos de final, un viaje directo que saltaría una ronda, la de dieciseisavos de final, y que dejarían un premio económico más que jugoso sin necesidad de jugar más partidos. La Champions premia con 11 millones de euros a todos los equipos que logren alcanzar los octavos de final, sea por el camina que sea, ya sea de forma directa o a través del play-off que intenta evitar el Barça.

El tema está en que la competición premia con dos millones extra a los clubes que logren acabar la liguilla entre los ocho primeros, mientras que da tan solo un millón extra a los que lo hagan a través del play-off –más el pellizco extra por los resultados obtenidos en dicha eliminatoria–.

Lo que necesita el Barcelona

El Barça depende de sí mismo para obtener este botín en Champions League, para sorpresa culé tras la séptima jornada. Manchester City, Atalanta y Atlético de Madrid cedieron puntos arriba y comprimieron la tabla. Con 13 puntos, los mismos que el Barça, están PSG, Newcastle, Chelsea, Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta.

De estos, solamente Chelsea (+6), Newcastle (+10) y PSG (+10) suman mejor golaveraje que los culés tras la séptima jornada, aunque éstos dos últimos se enfrentan en duelo directo en la última jornada. Un triunfo es prioritario para el Barça, sobre todo si llega acompañado de una gran goleada ante el Copenhague. Por otro lado, el Sporting (+5) cuenta el mismo bagaje de goles y por detrás están Manchester City (+4), Atlético de Madrid (+3) y Atalanta (+1). Triunfos y goleadas son claves en esta última jornada.

El botín del Barça en Champions

En cualquier caso, el Barça ya lleva acumulados tras las siete primeras jornadas de la liguilla de Champions League un total de 27,9 millones de euros, repartidos en 18,6 millones por estar presente en el torneo y 9,1 millones de euros por sus resultados hasta la fecha. La victoria ante el Copenhague se traduciría en otros 2,1 millones de euros o 700.000 euros en el caso de empate. La competición entrega otro bonus extra en función de la posición final en la fase de liguilla del torneo.