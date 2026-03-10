Newcastle-Barcelona: ahora empieza lo importante en la Champions

Este martes (21:00 horas) comienza lo verdaderamente importante en la Champions para el Barcelona con la disputa de la ida de los octavos de final contra el Newcastle. Será la primera eliminatoria en Europa para los de Hansi Flick y la afrontan con las bajas de Koundé, Balde, De Jong, Gavi y Christensen. El andaluz ha viajado a tierras inglesas sin alta médica para hacer piña. El equipo azulgrana quiere dar el primer golpe con el objetivo de avanzar a cuartos.

El Barcelona vuelve a jugar en Newcastle, donde este curso ya ganó en la Fase Liga. Un doblete de Marcus Rashford le dio la victoria a los de Hansi Flick allá por el mes de septiembre. 1-2 fue el resultado final con un tanto de Gordon que no le valió para nada a los ingleses.

Hansi Flick no podrá contar con los lesionados Balde, Koundé, De Jong, Christensen y Gavi. Pero sí podrá contar de nuevo con Pedri como titular, Lewandowski con máscara y Bernal después de superar la indisposición que sufrió al descanso en San Mamés.

Tras las dos duras derrotas en el Metropolitano y Montilivi, que dejaron muy tocado al Barça, el equipo culé ha vuelto a recuperar su gran nivel con cuatro victorias consecutivas que le han hecho recuperar la confianza. Sobre todo el 3-0 al Atleti en Copa del Rey de la semana pasada, que no le sirvió para pasar a la final del torneo del KO, pero que demostró el nivel que puede llegar a alcanzar este equipo dándolo todo. 21 victorias en los últimos 24 partidos es el registro de este equipo desde finales del mes de noviembre. Por ello vuelve a ser favorito en esta eliminatoria europea.

El Newcastle amenaza al Barça a pesar de su irregularidad

El Newcastle esta temporada se ha caracterizado por ser un equipo muy irregular. Es duodécimo en la Premier League, a más de diez puntos de puestos Champions, algo inalcanzable viendo el nivel del resto de equipos que tienen por delante. Un equipo peligroso, dinámico y rápido por bandas, pero que depende de su versión.

Esta temporada en Europa ha demostrado que tiene mucho gol, eso nadie se lo puede negar. Junto con el PSG (al que le empató en París), el equipo con más dianas de la competición es el Newcastle. Ha marcado 26 tantos en diez partidos, jugando dos partidos más con la repesca ante el Qarabag, marcando nueve goles entre los dos partidos.

Anthony Gordon es uno de sus jugadores más peligrosos de este Newcastle con diez dianas anotadas en esta Champions, solamente tres menos que Mbappé. Las urracas reciben al Barcelona después de ser eliminados en la FA Cup contra el Manchester City. Pero en su último gran partido en su feudo logró ganar al United jugando gran parte del mismo con un jugador menos.