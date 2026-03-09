Alerta amarilla para el Barcelona en Newcastle: Lamine Yamal en riesgo de perderse la vuelta

El Barcelona está en alerta amarilla para medirse al Newcastle este martes (21:00 horas) en la ida de los octavos de final de la Champions League. Cuatro jugadores del equipo de Hansi Flick están en serio peligro de perderse el duelo de vuelta en el Camp Nou la semana que viene si son amonestados. Uno de ellos es Lamine Yamal.

Estos cuatro jugadores del equipo blaugrana apercibidos de sanción son Lamine Yamal, Fermín López, Gerard Martín y Marc Casadó. Tres de ellos apuntan a salir como titulares contra el Newcastle este martes. Solamente Casadó puede quedarse sin jugar. La baja de alguno de ellos para la vuelta la semana que viene en Barcelona sería una muy mala noticia.

El mayor peligro está en la figura de Lamine Yamal. El astro español es clave en el Barcelona y, si ve una amarilla más, se perderá el partido de vuelta en Inglaterra. Un jugador que esta temporada vuelve a demostrar que es capital. Su golazo en San Mamés le dio tres puntos a los de Hansi Flick en Bilbao el pasado fin de semana.

Por otra parte, el técnico de las ‘urracas’, Eddie Howe, tiene apercibidos de sanción al central inglés Dan Burn y al centrocampista brasileño Joelinton, que tampoco podrían jugar el segundo duelo en caso de ser amonestados.

El Barcelona hace piña en Newcastle

El Barcelona llegó a Newcastle el pasado domingo por la tarde con la idea de pasar tres noches en tierras inglesas y con el objetivo de hacer piña en una expedición blaugrana en la que ha viajado Gavi sin el alta médica. Hansi Flick quiere fortalecer al grupo en el tramo más importante de la temporada, buscando aislarse también del ruido mediático que provocan las elecciones durante esta semana hasta el domingo 15 de marzo.

De esta manera, y en medio del duro debate entre Laporta y Font de este lunes, el Barcelona está totalmente aislado de todo el ruido en Newcastle, con la mente focalizada en el importante duelo de Champions contra el cuadro inglés. Y alojado en un castillo totalmente búnkerizado.