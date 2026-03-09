Honda desmonta la teoría del boicot contra Fernando Alonso: «Los dos hemos pasado página»

El Gran Premio de Australia confirmó la realidad de Aston Martin. El pesimismo que se cultivó en pretemporada con los problemas del AMR26 provocó un terremoto con Honda por sus promesas incumplidas. Sin embargo, en medio del desastre, la marca japonesa sigue cerrando filas para cortar la lluvia de críticas y desmentir que todo se trata de un plan conspiranoico contra Fernando Alonso.

A pesar de que el español logró dar varias vueltas a un coche en constantes problemas, la preocupación son las discrepancias entre ambas partes en buscar culpables de por qué no cumplirá las expectativas depositadas hace unos meses. Adrian Newey se sintió engañado por parte de Honda, pero Koji Watanabe ha despejado balones fuera afirmando que el futuro de Silverstone no será tan catastrófico: «En pretemporada, con los resultados que obtuvimos en Barcelona y Bahréin, fue un golpe muy duro para nosotros. La poca fiabilidad nos impidió correr como queríamos. No fue algo que esperábamos, ya que no tuvimos esos problemas cuando estábamos en la fase de desarrollo. Trabajamos duro en las contramedidas antes de Melbourne», explicó el japonés.

Uno de los grandes reproches a Honda fue el problema en la unidad de potencia que se diseñó en su día. En Australia, Alonso se vio perjudicado por las vibraciones y falta de repuestos (en baterías especialmente), que más tarde provocó que tanto el español como Lance Stroll tuviesen que abandonar. «Observamos una cantidad inusual (vibraciones) que afectaron a nuestras baterías. Antes de Melborune intentamos reducirlas y así ver qué potencial tiene nuestra unidad de potencia. En la carrera vimos que se redujeron y eso es una primer paso hacia delante», añadió en una entrevista en Autonoción.

Honda niega estar perjudicando a Fernando Alonso

Uno de los rumores que ganó fuerza en los últimos días radica en que la relación entre Honda y Alonso es mala a raíz de que ambos tuvieron una convivencia muy complicada en McLaren en 2015. En aquella época, el asturiano hizo varios comentarios acerca del motor que generó una tensión entre ambos hasta el final.

Sin embargo, Watanabe negó los rumores y aseguró que Honda quiere ayudar a Alonso: «Es un piloto muy apasionado que siempre exige rendir. Es evidente que la situación es frustrante para todos, pero Alonso es muy profesional y trabajamos estrechamente con los que se encargan de la unidad de motor para acabar con el problema. Nuestra relación con Fernando es muy buena y compartimos el mismo objetivo para que este proyecto sea un éxito», comentó.

«Creo que ambos hemos superado el periodo en McLaren. Tomamos en su día caminos diferentes, yéndonos con equipos distintos tras ese episodio, pero ahora nuestra tarea es escribir un nuevo capítulo juntos. Estamos todos deseando que ese momento llegue», admitió.

Sobre las quejas de Stroll y Newey, Honda confirma que también está en contacto constante con ellos en Aston Martin: «Sabemos que no puede seguir así esto. Hemos aumentado nuestra plantilla y tenemos que acelerar el desarrollo, y eso no significa solo aumentar la potencia de la unidad de potencia. Queremos trabajar juntos como un solo equipo. Hablo con Adrian Newey todos los días y con Lawrence Stroll viernes y sábados para intentar solventar esta situación cuanto antes», zanjó después de que Alonso solo diese 15 vueltas y Stroll, 35.