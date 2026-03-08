Fernando Alonso: «La salida es instinto, llevo 24 años sintiéndome superior… y en el 25º otra vez»

Fernando Alonso sacó pecho al ser preguntado por su salida mágica en la carrera del Gran Premio de Australia. El piloto español, pese a abandonar posteriormente, empezó el Mundial de Fórmula 1 2026 a lo grande y no dudó en poner en valor una acción en la que avanzó desde la decimoséptima posición hasta la décima en menos de una vuelta. Fue el gran regalo del asturiano a los valientes que madrugaron para verle a las 5:00 horas en España.

«La vuelta 1 es más de instinto que de motor, pues llevo 24 años sintiéndome superior y en el 25 me siento superior a ellos otra vez», afirmó Alonso, que respondió en primer lugar a cómo había vivido esta primera carrera sin nada en juego por el defectuoso motor Honda, sus vibraciones y la escasez de baterías en el AMR26.

«Intentando ayudar al equipo, dando las máximas vueltas posibles. En la 14 o 15 vieron un dato anómalo en la telemetría y tuvimos que parar. Hicimos algunos cambios al coche para resolverlo. Eso se solucionó y tuvimos otro problema unas vueltas después y tuvimos que parar también por precaución», explicó.

«Más o menos lo esperado. Sabíamos que iba a ser una carrera casi imposible de acabar, pero hemos dado bastantes vueltas entre Lance (Stroll) y yo y ojalá podamos en China dar otro pasito más en esa dirección», añadió, antes de ser preguntado por la brutal salida.

Alonso y las ‘primeras veces’ de Aston Martin

Sobre el cambio de reglamento y las primeras veces de Aston Martin, dijo lo siguiente: «Siempre sirve (rodar). Es la primera vez que hacemos una vuelta de formación, la salida, el gasto de energía en la primera vuelta. Nos lo saltamos en Bahréin, nunca llegamos a las 19:00 de la tarde, que era cuando hacían las prácticas de salida. Nunca lo conseguimos ver, hoy lo hicimos con los dos coches».

«Algunas cosas funcionaron, otras no… Es la primera vez que hacemos una parada en boxes, no salieron bien, así que hay que mejorar ahí. Mientras que no esté la unidad de potencia para terminar carreras, tenemos que, como equipo, mejorar en todas las pequeñas áreas que no hemos podido hacer durante el invierno», prosiguió.

Sin solución en China

Por último, Alonso descartó que puedan llegar el próximo fin de semana al GP de China con más piezas de repuesto y mejorar: «Ninguna (solución). Para China no hay tiempo, por eso teníamos que tener máxima precaución aquí, porque lo que tenemos es con lo que vamos a correr en China. Luego, para Japón igual hay alguna mejora, ojalá, y más repuestos. Creo que llegan más baterías y ahí podemos forzar el coche sabiendo que podemos repararlo, pero en China vamos a tener otro fin de semana con extrema cautela».

«Los motores necesitan estos tiempos para girar el turbo, pero aparte de eso tampoco hubo mucha diferencia a lo que era el año pasado y la salida no fue complicada para nuestro coche», finalizó.