Manifestación 8M en Sevilla por el Día de la Mujer 2026: horario y recorrido de la marcha

Hoy es 8 de marzo y como tal, se celebra el Día Internacional de la Mujer con concentraciones y manifestaciones en varios puntos del país, también en Sevilla. La capital hispalense contará con al menos dos marchas, una de ellas organizada por la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS) que un año más ha llamado a participar en su gran marcha del Día Internacional de la Mujer, que es la cita que cada año reúne a miles de personas y con la que pretende visibilizar desigualdades que siguen sin resolverse y responder colectivamente ante los retrocesos que diversos colectivos denuncian desde hace meses. Conozcamos más sobre esta manifestación en Sevilla por el 8M, con horario y recorrido y el resto de convocatorias anunciadas.

El manifiesto que acompaña la convocatoria de AFUS, difundido bajo el lema «Avanzamos colectivamente: feminismos diversos y combativos», marca el tono del día. La Asamblea subraya que la defensa de una vida digna pasa por mantener activo el movimiento en la calle y por señalar las violencias, la precariedad y las brechas laborales que continúan condicionando la vida de millones de mujeres. No es un texto simbólico, sino una llamada directa a sostener la lucha feminista con organización y presencia pública. A la marcha además, se suman decenas de colectivo como asociaciones ecologistas, grupos de mujeres migrantes, organizaciones de derechos humanos, plataformas estudiantiles y entidades vecinales. Todos coinciden en la misma idea y es que este 8M debe ser masivo para reafirmar avances, proteger derechos conquistados y plantar cara a discursos que intentan minimizar o cuestionar la desigualdad estructural. La respuesta, aseguran, solo puede ser colectiva.

Horario de la manifestación del 8M en Sevilla 2026

La movilización feminista de hoy 8 de marzo de 2026 en Sevilla arrancará a las 12:00, según la convocatoria difundida por el Movimiento Feminista de Sevilla y la AFUS. La hora ha sido fijada para facilitar la participación de mujeres de diferentes barrios, familias, colectivos juveniles y asociaciones que suelen sumarse a esta cita anual. La salida será desde Torre Sevilla (Torre Pelli).

La marcha se desarrollará en un ambiente reivindicativo, con bloques integrados por colectivos de mujeres, sindicatos, organizaciones sociales, asociaciones LGTBIQ+, grupos antirracistas y entidades que defienden los derechos laborales y de los cuidados.

Recorrido de la manifestación del Día de la Mujer en Sevilla

La ruta confirmada para este 8M conecta algunos de los espacios más simbólicos de la ciudad, con un trazado que busca visibilizar la protesta en zonas de gran afluencia. El recorrido será el siguiente:

Salida desde Torre Sevilla (Torre Pelli). La marcha se concentra a los pies del rascacielos, punto habitual de salida de movilizaciones feministas de los últimos años.

Puente del Cachorro. El grupo avanzará por el puente en dirección al centro histórico, uno de los momentos más visibles del recorrido.

Paseo de Colón. El trayecto continúa bordeando el río, abriendo paso a una de las avenidas más amplias y concurridas de Sevilla.

Torre del Oro. El paso por este punto emblemático marca uno de los momentos centrales de la marcha y concentra a numerosos colectivos y pancartas.

Palacio de San Telmo. La manifestación finalizará en las inmediaciones del edificio institucional, donde se leerá el manifiesto y se dará cierre a la jornada reivindicativa.

Otras convocatorias del 8M en Sevilla

Aunque la marcha de AFUS es la más visible este 8M, no será la única. Durante la mañana y la tarde también se esperan otros llamamientos de distintos colectivos que, como ocurre algunos años, han optado por organizar su propio recorrido. Lo que se sabe por ahora es que habrá una segunda convocatoria que saldrá más tarde y desde otro punto de la ciudad, aunque sus organizadores no han detallado todavía ni el itinerario completo ni la hora exacta de arranque. Aun así, el Ayuntamiento da por hecho que ambas movilizaciones coincidirán en varios tramos del centro y que la afluencia será elevada durante buena parte del día.

Con este escenario, Sevilla vivirá una jornada especialmente intensa. Los servicios municipales ya han advertido de que habrá cortes puntuales de tráfico, desvíos y algunas limitaciones en las zonas más concurridas. No sería de extrañar un refuerzo de autobuses y de Metro en las horas centrales, ya que suelen concentrarse los desplazamientos de quienes acuden a las marchas o simplemente aprovechan el festivo para moverse por la ciudad.

La Policía Local, por su parte, desplegará un dispositivo más amplio de lo habitual para controlar accesos, apoyar al tránsito peatonal y evitar aglomeraciones en los puntos más estrechos del recorrido. Es un operativo similar al de otros años, pensado para que la movilización discurra sin incidentes y para ordenar el flujo de personas que llegarán tanto desde Triana como desde el casco histórico. Con todo ello, el 8M vuelve a situar a Sevilla como una de las ciudades con mayor participación en esta fecha.