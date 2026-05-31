Un pastor trashumante de 60 años recorre a pie 580 km en 30 días para llevar a León su rebaño de 1.350 ovejas

Paco Morgado, el «último trashumante» de Extremadura, ha iniciado su despedida definitiva de las cañadas reales. A sus 60 años, este veterano pastor guía a 1.350 ovejas merinas en un viaje épico de 580 kilómetros que conecta los pastos extremeños con las cumbres de León.

Una travesía de 30 días que reivindica un oficio milenario frente al avance de la modernidad y el olvido rural.

La hazaña de Paco Morgado: 580 kilómetros a pie con 1.350 ovejas rumbo a las montañas de León

Francisco Morgado Galet, natural de Torremocha, partió desde Sierra de Fuentes (a poco más de 5 kilómetros de Cáceres) en lo que supone el cierre de un ciclo vital de más de cinco décadas dedicado al pastoreo.

Tras más de 50 años como trashumante, este viaje constituye un homenaje a su trayectoria y la culminación de una vida ligada íntimamente a la tierra y al ganado. El rebaño de pura raza merina atravesará tres comunidades autónomas y siete provincias para alcanzar los puertos de montaña leoneses.

La expedición no es un camino solitario. A su lado avanza una cuadrilla multicultural que incluye a familiares, pastores experimentados como el sevillano Juan Daniel Díaz y voluntarios internacionales de Alemania y Canadá.

Para Paco, este esfuerzo físico, realizado poco después de someterse a una cirugía de hernias, responde a una ilusión personal que no quería dejar pasar antes de su jubilación definitiva.

¿Cómo es el día a día de la trashumancia en pleno siglo XXI?

La rutina en el camino es sumamente exigente y se rige estrictamente por el bienestar del ganado. La jornada comienza a las 7 y media de la mañana.

Los pastores recorren una media de 20 kilómetros cada jornada, ajustando el paso según la disponibilidad de alimento en las históricas vías pecuarias. «Si hay mucha comida, hacemos menos kilómetros porque prefiero que el animal coma bien», explica el propio Morgado sobre la gestión del rebaño.

Al mediodía, el grupo realiza una parada técnica para almorzar y permitir que las ovejas rumien a la sombra de las encinas. La pernocta se realiza habitualmente al raso o en tiendas de campaña, enfrentándose a inclemencias meteorológicas como tormentas repentinas o el frío de la madrugada.

Aunque hoy cuentan con coches de apoyo para cargar con todo y tecnología, la esencia del viaje persiste: dormir bajo el cielo abierto y asearse en los arroyos de la ruta.

Vías pecuarias y biodiversidad: los retos de la trashumancia actual

El mantenimiento de esta práctica ancestral se enfrenta a obstáculos considerables. Morgado señala la «suciedad» y el abandono de los caminos históricos, que a menudo se encuentran casi intransitables por la vegetación o el desuso institucional. Además, la viabilidad económica es nula sin ayudas externas.

Trasladar las ovejas a pie cuesta unos 4.000 euros, cifra similar al transporte en camiones, pero el beneficio ambiental y la salud de los animales justifican el gasto para el Grupo Operativo Ovinnova y la Fundación Monte Mediterráneo.

Estas entidades colaboran activamente en el proyecto para demostrar que la trashumancia es una herramienta clave contra el cambio climático ya favor de la biodiversidad.

Mientras el rebaño avanza hacia el puerto de Las Pintas en Salamón, Paco Morgado recibe el afecto constante de los pueblos que atraviesa.

Su llegada a León marcará el fin de una era personal, pero deja un legado imborrable de resistencia cultural. Esta travesía final no es solo un adiós, sino un recordatorio de la conexión necesaria entre el ser humano y esta actividad ganadera milenaria.