La moda lleva tiempo mirando al deporte como una fuente inagotable de inspiración, pero pocas colaboraciones han conseguido equilibrar tan bien la sofisticación estética y la funcionalidad técnica como la unión entre Loewe y On. Lo que comenzó como una colaboración inesperada entre la histórica casa española y la firma suiza especializada en running se ha convertido en una de las alianzas más interesantes del lujo contemporáneo. Ahora, ambas marcas vuelven a encontrarse con una nueva colección que amplía todavía más ese diálogo entre artesanía, innovación y movimiento. El resultado no es sólo una propuesta deportiva: es un armario pensado para una generación que quiere vestir igual de bien caminando por la ciudad que viajando o entrando en un estudio de pilates.

La evolución natural de una colaboración que cambió las reglas

Cuando Loewe presentó su primera colaboración con On en 2022, muchos pensaron que se trataba de una cápsula puntual impulsada por la fiebre de las sneakers de lujo. Sin embargo, el tiempo ha demostrado lo contrario. La alianza ha evolucionado colección tras colección hasta convertirse en un proyecto sólido, reconocible y coherente dentro del panorama fashion.

La clave del éxito está en que ninguna de las dos marcas renuncia a su identidad. On aporta toda su experiencia técnica en rendimiento deportivo y ergonomía, mientras que Loewe introduce esa sensibilidad artesanal y estética que ha convertido a la firma en uno de los nombres más influyentes de la moda contemporánea. El equilibrio entre ambos universos hace que las prendas y zapatillas no parezcan simples piezas deportivas elevadas de precio, sino auténticos objetos de deseo.

La nueva entrega de Loewe x On profundiza precisamente en esa idea. La colección se presenta como un armario completo para el movimiento diario, pensado para quienes viven la ciudad a gran velocidad pero no quieren sacrificar estilo.

‘Cloudsolo’: la zapatilla que resume toda la filosofía de la colección

Si hay una pieza que concentra toda la narrativa de esta colaboración es la nueva Cloudsolo. Se trata de la primera zapatilla completamente codiseñada entre ambas marcas y también una de las más refinadas visualmente de toda la alianza.

A diferencia de otras sneakers maximalistas que dominan el mercado, la Cloudsolo apuesta por líneas limpias, silueta ligera y una estética mucho más depurada. El diseño incorpora un único elemento Cloud en el talón, algo inédito dentro del universo On, y fusiona materiales técnicos con detalles visuales propios de Loewe.

La idea de artesanía española y tecnología suiza aparece constantemente alrededor de esta colección, pero en este caso no suena a eslogan vacío. La zapatilla combina la amortiguación técnica característica de On con acabados mucho más sofisticados: tejidos semitransparentes, cordones elásticos minimalistas y una construcción ultraligera que hace que el modelo funcione igual de bien en un look urbano que en un contexto deportivo.

Además, hay algo especialmente interesante en la forma en que Loewe interpreta el calzado técnico. La firma no intenta transformar la sneaker en un objeto extravagante, sino hacerla más elegante sin perder su esencia funcional. Ese es precisamente el punto diferencial de esta colaboración frente a muchas otras uniones entre lujo y deporte.

Modelos, colores y precios: las piezas más deseadas de la colección

La nueva colección de Loewe x On incluye tanto calzado como prendas técnicas y accesorios diseñados para el día a día. Entre las piezas más buscadas destaca, por supuesto, la Cloudsolo, disponible en distintas combinaciones de color que van desde los neutros sofisticados, blanco roto, arena, gris piedra o negro, hasta versiones más llamativas con acentos verdes, azules o detalles metalizados. La zapatilla se mueve en un rango de precio propio del lujo contemporáneo, situándose alrededor de los 450 euros, dependiendo del acabado y la edición.

Junto a ella aparecen otros modelos ya emblemáticos dentro de la colaboración, como las reinterpretaciones de la Cloudtilt y la Cloudventure, pensadas tanto para uso urbano como para actividades outdoor ligeras. En todos los casos, On mantiene su característica tecnología de amortiguación, mientras Loewe incorpora materiales prémium y una estética mucho más depurada.

La colección textil también juega un papel importante. Hay chaquetas técnicas ultraligeras, camisetas de rendimiento, pantalones relaxed fit y sudaderas minimalistas con precios que oscilan entre los 150 y más de 1.000 euros en las piezas exteriores más elaboradas. Todo mantiene esa línea limpia y sofisticada que ha convertido a Loewe x On en una de las colaboraciones más codiciadas del lujo deportivo actual.