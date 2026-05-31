Las Cabañuelas de Jorge Rey instan a prepararse por el fenómeno de ‘El Niño’: «A partir del 4 de junio…»

Jorge Rey y las Cabañuelas nos hacen prepararnos para el fenómeno de El Niño que vamos a poder ver a partir del 4 de junio. Lo que parecía imposible se ha convertido en una realidad. Tenemos por delante una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno, con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden ser las que nos marcarán de cerca. Es hora de descubrir lo que pasará con un tiempo que está dando señales de cambios. Lo que nos está esperando es una situación totalmente nueva.

Con la mirada puesta a un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Tocará saber qué es lo que puede pasar con un fenómeno poco común que llegará con mucha fuerza. Este experto no duda en darnos algunas novedades importantes que pueden ser las que nos marcarán de cerca y que pueden acabar siendo esenciales. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que el tiempo parece que nos traslada a lo peor del verano sin haber empezado.

Instan a prepararnos para el Niño

El fenómeno de El Niño es uno de los que nos marcará con mucha fuerza, en especial en estos días en los que cada detalle cuenta. Tenemos por delante una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca en un verano que ha llegado antes de lo esperado.

Mayo se despedirá con la mirada puesta a un giro radical que puede ser el que nos golpeará de lleno en unas jornadas en las que las temperaturas no dejarán de subir. La que para muchos ha sido la primera gran ola de calor de la temporada se ha acabado convirtiendo en una dura realidad.

Estamos pendientes de unas anomalías que pueden ir llegando a toda velocidad y sin duda alguna serán las que nos marcarán de cerca en estos días en los que todo puede ser posible. Es momento de conocer lo que puede pasar en breve con la mirada puesta a una situación poco común.

La llegada de estos cambios que tenemos por delante puede convertirse en la antesala de algo más y de un giro radical en el tiempo que, sin duda alguna, vamos a necesitar conocer.

Jorge Rey y las Cabañuelas apuntan al 4 de junio

Uno de los últimos vídeos virales de Jorge Rey pone los pelos de punta, con las Cabañuelas es capaz de predecir el tiempo y nos invita a descubrir qué es lo que puede pasar antes que nadie. Todos los expertos están pendientes de un fenómeno poco común que parece que ya tiene fecha de llegada.

Nada más y nada menos que el próximo 4 de junio vamos a ver lo que nos estará esperando. De momento la AEMET nos marcará un fin de mes e inicio de semana que puede traer algunos cambios, después de un calor sofocante: «Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados, además de nubosidad de tipo alto que irá penetrando desde el noroeste peninsular. Únicamente en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica se darán cielos nubosos al principio, con probables bancos de niebla matinales y una tendencia a despejar. Del mismo modo, cielos nubosos en el norte de Canarias e intervalos nubosos, con posibles brumas costeras, en Menorca y puntos del litoral de Cataluña y de Alborán. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el tercio este peninsular, dejando chubascos y tormentas en el Pirineo e Ibérica orientales con probabilidad de ser localmente fuertes e ir con granizo. También podrá darse alguna tormenta o chubasco aislado en otras zonas montañosas del este. Las temperaturas máximas descenderán en la mitad norte peninsular, de forma localmente notable en regiones del centro norte y exceptuando en Galicia, litorales cantábricos y Cataluña con pocos cambios o ascensos. También ascensos en litorales de Andalucía, Melilla y Ceuta. Pocos cambios en el resto. En las mínimas predominarán los descensos en la mitad noroeste peninsular y los aumentos en Andalucía, con pocos cambios en el resto. Se mantendrán en valores elevados para la época, superando los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y en las depresiones del nordeste, rebasando incluso los 38-40 en el Guadalquivir».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas localmente fuertes en el Pirineo e Ibérica orientales. Temperaturas que superarán los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y en zonas del tercio nordeste, rebasando incluso los 38-40 en el Guadalquivir. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en regiones del centro y tercio sur peninsular así como del litoral mediterráneo. Soplará alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del norte en los litorales atlánticos gallegos, y viento flojo en el resto tendiendo a arreciar por la tarde. Predominarán las componentes sur y este en el Mediterráneo, la norte en el norte peninsular y la oeste en el resto».