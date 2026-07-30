PortAventura estrena Makamanu Jungle, el sendero ideal para la familia de exploradores

Este jueves abrió sus puertas Makamanu Jungle (The Adventure Trek), la nueva aventura familiar de PortAventura World y uno de los grandes estrenos del complejo para esta temporada.

Ubicada en el área de Polynesia, en PortAventura Park, la experiencia propone un recorrido de 135 metros entre pasarelas elevadas, túneles de cuerda, puentes, casas del árbol y toboganes. Todo ello integrado en un entorno de vegetación tropical y pensado para distintos niveles de aventura.

En Makamanu Jungle (The Adventure Trek), una antigua cantera ha dado paso a un nuevo espacio de observación, aprendizaje y retos. Ideal para adentrarse en un sendero de exploración al aire libre, descubriendo el lado más salvaje y exótico de Polynesia a través de pasarelas secretas, puentes colgantes y desafíos únicos que despiertan el espíritu explorador de cada visitante.

Caminar sobre estas estructuras flotantes, observar la vegetación frondosa y escuchar los sonidos de la naturaleza convierte aquí cada paso en una aventura. Makamanu Jungle no es un simple paseo: es un reto al aire libre diseñado para toda la familia de exploradores, donde grandes y pequeños colaboran para superar puentes de red, rampas de madera y miradores en altura.

Acceso a la zona de Makamanu Jungle. (Foto: PortaAventura)

La otra gran novedad del resort para este verano es la zona llamada Coral Bay, la leyenda perdida. En este enclave, localizado en Caribe Aquatic Park, una bahía pirata sumergida durante siglos ha vuelto a emerger, y con ella, un nuevo mundo de emociones acuáticas. Un total de 6.000 metros que incluyen: una water coaster familiar única en Europa, una piscina de aventuras con pista de obstáculos única en el mundo, nuevos toboganes, un Splash Pad y también un nuevo punto de restauración.

PortAventura World Parks & Resort está considerado uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio familiar de toda Europa. A lo largo de sus 30 años de historia, ha recibido más de 100 millones de visitas. Con una ubicación privilegiada en Tarragona, próxima a Barcelona, el resort cuenta con 5 hoteles temáticos de 4 estrellas y un hotel de 5 estrellas (PortAventura Hotels) y opera 4 hoteles más fuera del recinto del resort (Ponient Hotels), con cerca de 3.000 habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) con capacidad para hasta 6.000 personas.

En su conjunto, el complejo PortAventura World Parks & Resort dispone de un parque temático (PortAventura Park), un parque Ferrari Land exclusivo en Europa y un parque acuático (Caribe Aquatic Park), siendo líderes en Europa con una oferta de atracciones de referencia mundial.