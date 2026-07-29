Un meteorólogo revela cuántos días más de calor se esperan este verano y muchos científicos no dan crédito

Según avisan los expertos, la ola de calor en España va a experimentar un periodo de crecimiento constante durante todo el verano. A estos días de ola de calor parece que nada ni nadie va a poder ponerles fin. Un verano de los más calurosos que se recuerdan y que va a prolongar las temperaturas elevadas durante gran parte del verano.

Los científicos no dan crédito. Con la llegada de la cuarta ola de calor se ha experimentado un fenómeno poco habitual en nuestro país, ya que estas se han concentrado en un periodo reducido de tiempo, lo que ha hecho que el calor no dé tregua.

¿Hasta cuándo va a hacer calor en España?

Esta nueva ola de calor se alargará por lo menos durante la primera semana de agosto. Las zonas más afectadas serán el suroeste peninsular y el valle del Ebro, depresiones del nordeste y Canarias. Los expertos vaticinan que muchos puntos de estas zonas señaladas superarán los 40 ºC de temperatura durante varios días seguidos. Cabe destacar que, en puntos de mayor humedad, la sensación de calor puede aumentar al tener una mayor sensación térmica.

Una masa de calor que avanza hacia España y que llegará hoy mismo a nuestro país para quedarse. A medida que avancen los días, la ola de calor irá reforzándose. Además, tendremos altas presiones y muchas horas de insolación, lo que hará que las temperaturas suban de forma importante.

¿Dónde va a hacer más calor en España?

El miércoles se van a superar los 38 ºC en buena parte del interior peninsular y los 41 ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En las zonas del valle del Ebro, las temperaturas rondarán los 42 ºC durante gran parte del día. En Canarias habrá un ascenso importante en los valles de Gran Canaria que podrán superar los 39 ºC.

Esta situación ha provocado que se activen para hoy miércoles los avisos naranjas en Navarra, La Rioja, Zaragoza, Huesca, Teruel, la Llanada alavesa, interior del País Vasco, el norte de Burgos, Lleida y el Pirineo catalán. Se activan también en Madrid, Toledo, Ciudad Real, Jaén y Córdoba por temperaturas que podrían superar los 40 ºC puntualmente.