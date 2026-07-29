Así es la finca de Carlos Sainz arrasada por los incendios: un refugio familiar de 230 hectáreas entre viñedos y naturaleza

Los incendios forestales que han arrasado distintas zonas de España han golpeado también a algunos rostros conocidos. Entre ellos se encuentra Carlos Sainz, cuya finca familiar en Ávila se ha visto afectada por el avance de las llamas que han arrasado gran parte del entorno natural de la zona. La propiedad, conocida como La Piñonera, se encuentra en las inmediaciones de Cebreros (Ávila) y es uno de los lugares más especiales para la familia del piloto. Se trata de una espectacular finca privada de aproximadamente 230 hectáreas, un espacio donde Carlos Sainz ha encontrado durante años tranquilidad, privacidad y un lugar para desconectar de la exigencia del mundo del motor.

El valor estimado de la finca podría rondar entre los 3 y los 6 millones de euros, según las características del terreno, su extensión, la vivienda incluida y los elementos añadidos como los viñedos y la producción de vino. Aunque no existe una valoración pública oficial, sus dimensiones y singularidad convierten a La Piñonera en una de las propiedades rurales más exclusivas de la zona.

Más allá de su precio, la finca tiene un enorme valor sentimental para Carlos Sainz y su familia. Allí han vivido momentos personales importantes, han celebrado reuniones familiares e incluso algunos acontecimientos especiales, convirtiendo este lugar en mucho más que una simple propiedad. El propio piloto ha mostrado públicamente su tristeza y preocupación por la situación provocada por el incendio. Sainz reconoció que está sufriendo especialmente al ver cómo el fuego destruía parte del paisaje y afectaba a vecinos de la zona.

«Ver todo quemarse de esa manera y a toda la gente que está siendo afectada me da una rabia tremenda», expresó el piloto.

La finca, situada en un enclave natural privilegiado, cuenta además con una vinculación especial con el mundo del vino. Carlos Sainz ha impulsado junto al enólogo Telmo Rodríguez un proyecto relacionado con viñedos de garnacha, convirtiendo parte del terreno en un espacio de producción vitivinícola.

El incendio ha dejado una profunda huella en una zona que durante años fue un símbolo de naturaleza y tranquilidad para muchas familias. Aunque las llamas han causado importantes daños en el entorno, la residencia principal habría quedado protegida del fuego, evitando una pérdida aún mayor. Carlos Sainz no ha sido el único famoso afectado por esta oleada de incendios. Otros rostros conocidos también han mostrado su preocupación por el avance del fuego y por los daños sufridos en zonas con las que mantienen una estrecha relación.