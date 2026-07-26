Carlos Sainz deja en el aire su futuro: «Miraré con calma mi renovación con Williams»
Afirmó que su primera mitad de temporada ha sido decepcionante
El campeón Norris rompe su sequía con ayuda de McLaren y Alonso vuelve a competir en el peor día de Sainz
No le han salido las cosas a Carlos Sainz este domingo en el Gran Premio de Hungría. El piloto español de Williams ha atendido a los medios de comunicación tras la carrera y ha lamentado el «‘pit-stop’ innecesario» que le ha lastrado en el día de hoy, donde ha terminado decimoctavo, y ha asegurado que se marchan al parón veraniego tras «una primera mitad de temporada muy decepcionante» en la que deberán mejorar para «salir de este agujero». También dejó su renovación en el aire.
«Sensación mala, muy mala. Ha sido una primera mitad de temporada muy, muy, muy decepcionante para todo el equipo. Sabemos en los puntos en los que tenemos que mejorar y está en nuestras manos. Si algún día queremos salir de este agujero, sabemos lo que hay que mejorar. Espero que por lo menos la segunda mitad, con el ‘upgrade’ de Bakú, nos podamos meter un poco más en la pelea y, si no, aprender todo lo posible para el coche del año que viene», señaló en declaraciones a los medios de comunicación tras acabar la carrera.
Además, Sainz espera que el parón veraniego ayude a mejorar la situación. «Todos necesitamos ese parón y esa recuperación, porque está claro que no ha sido la primera mitad de temporada que esperábamos. Ha sido muy decepcionante, y ahora hay que centrarse para ver cómo salimos de esta», insistió el piloto español.
Por otra parte, el madrileño afirmó que ha tenido «una mala carrera». «Hemos hecho un ‘pit-stop’ innecesario para acabar detrás de Bearman y Alex -Albon- en el ‘virtual safety car’, que no sé por qué lo hemos hecho. Creíamos que no íbamos a poder luchar con los Haas, porque iban medio segundo por vuelta más rápido», indicó.
«Nos hemos metido en la pelea, íbamos peleando con Ocon y Bearman, y de repente el contacto con Piastri, que la verdad es que no me han avisado de que venía por detrás la bandera azul. A partir de ahí, la carrera ha quedado comprometida con los cinco segundos de penalización y esa parada innecesaria. El ritmo un poquito mejor de lo esperado», añadió.
Por último, analizó el incidente con Oscar Piastri (McLaren), que le costó cinco segundos de sanción. «Había muchas peleas en la mitad de parrilla, donde estábamos nosotros. Aquí se pueden hacer muchas líneas al ser curvas muy largas, y si se te meten en el ángulo muerto y encima no te avisan de que hay un coche ahí, va a haber contactos. Una pena por él, aunque creo que al final se ha retirado por otra cosa. Lo podríamos haber hecho mejor», explicó. También dejó su renovación con Williams en el aire: «La miraré con calma».
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