Carlos Sainz manda un mensaje a los afectados por los incendios: «Estoy sufriéndolo mucho a nivel personal»

Carlos Sainz dejó a un lado su mal resultado en la clasificación del Gran Premio de Hungría este sábado y finalizó su comparecencia ante las televisiones hispanohablantes mandando un mensaje de apoyo a los afectados por los incendios forestales en Madrid, su ciudad natal, y España en general. El piloto español saldrá decimoctavo en la carrera de este domingo en Budapest (15:00 horas).

«Por cierto, me gustaría mandar un mensaje a toda España por el tema de los incendios. Estoy sufriéndolo mucho a nivel personal porque tenemos un campo allí en Ávila y ver todo Cebreros, la zona del Barraco y Burgohondo quemarse de esa manera y toda la gente que está siendo afectada me da una rabia tremenda», dijo.

«También está pasando al otro lado de Madrid, en Francia… Creo que es una llamada del planeta o un aviso de que igual toca hacer cambios. Mandar todo mi apoyo a las familias afectadas y a España por este momento difícil», cerró un Sainz que antes analizó la crítica situación de Williams en la Fórmula 1.

Sainz pone a Aston Martin como ejemplo

«Si queremos tener un coche más rápido, tenemos que hacer lo de Aston Martin. Acaban de demostrar de una carrera a otra que, un equipo que estaba con una de las peores cargas aerodinámicas de toda la parrilla, ahora mismo parece que ha conseguido tener la mejor aerodinámica de la mitad de parrilla», apostilló, poniendo el ejemplo de la escudería de Fernando Alonso.

«La mejora de Bakú (GP de Azerbaiyán) no será suficiente para pelear por lo puntos. Después de Baku no va a haber nada y creo que el equipo debería centrarse en el coche de 2027», vaticinó un Carlos que ya da por perdido el presente campeonato tras brillar en el de su debut con Williams el año pasado.