Así queda la parrilla de salida para el GP de Hungría de F1 2026 tras la clasificación en Budapest
Norris se lleva la pole en el Hungaroring por sólo 12 milésimas
Esa fue la distancia sobre Hamilton, que depende de la FIA para conservar el segundo puesto
Alonso saldrá decimosexto y Sainz decimoctavo
La parrilla de salida del Gran Premio de Hungría 2026 ya está configurada y cuenta con la vuelta de Lando Norris a la pole por primera vez desde el año pasado en Las Vegas. El vigente campeón del mundo partirá como favorito a la victoria en la carrera de este domingo en el Hungaroring (15:00 horas) tras superar por sólo 12 milésimas a Lewis Hamilton, al que luego la FIA le sancionó con tres puestos, perdiendo así el segundo puesto por un bloqueo a Oscar Piastri en el último intento de la Q3.
En cuanto a los pilotos españoles, una de cal y otra de arena. Fernando Alonso saldrá decimosexto tras escalar gracias a su gran ritmo y un Aston Martin mejorado, y Carlos Sainz sigue hundiéndose. El madrileño partirá desde la decimoctava posición y ya tiene en los coches verdes dos rivales más en clasificación en medio de la zona baja del Mundial de Fórmula 1.
Así queda la parrilla del GP de Hungría
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Kimi Antonelli
- Oscar Piastri
- Lewis Hamilton
- Max Verstappen
- George Russell
- Isack Hadjar
- Arvid Lindblad
- Nico Hulkenberg
- Liam Lawson
- Pierre Gasly
- Franco Colapinto
- Gabriel Bortoleto
- Esteban Ocon
- Fernando Alonso
- Oliver Bearman
- Carlos Sainz
- Alex Albon
- Lance Stroll
- Valtteri Bottas
- Checo Pérez