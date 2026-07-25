MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2026: GP DE HUNGRÍA

Así queda la parrilla de salida para el GP de Hungría de F1 2026 tras la clasificación en Budapest

Norris se lleva la pole en el Hungaroring por sólo 12 milésimas

Esa fue la distancia sobre Hamilton, que depende de la FIA para conservar el segundo puesto

Alonso saldrá decimosexto y Sainz decimoctavo

Así queda la parrilla de salida para el GP de Hungría de F1 2026 tras la clasificación en Budapest
Hamilton, Norris y Leclerc. (Getty)
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

La parrilla de salida del Gran Premio de Hungría 2026 ya está configurada y cuenta con la vuelta de Lando Norris a la pole por primera vez desde el año pasado en Las Vegas. El vigente campeón del mundo partirá como favorito a la victoria en la carrera de este domingo en el Hungaroring (15:00 horas) tras superar por sólo 12 milésimas a Lewis Hamilton, al que luego la FIA le sancionó con tres puestos, perdiendo así el segundo puesto por un bloqueo a Oscar Piastri en el último intento de la Q3.

En cuanto a los pilotos españoles, una de cal y otra de arena. Fernando Alonso saldrá decimosexto tras escalar gracias a su gran ritmo y un Aston Martin mejorado, y Carlos Sainz sigue hundiéndose. El madrileño partirá desde la decimoctava posición y ya tiene en los coches verdes dos rivales más en clasificación en medio de la zona baja del Mundial de Fórmula 1.

Así queda la parrilla del GP de Hungría

  1. Lando Norris
  2. Charles Leclerc
  3. Kimi Antonelli
  4. Oscar Piastri
  5. Lewis Hamilton
  6. Max Verstappen
  7. George Russell
  8. Isack Hadjar
  9. Arvid Lindblad
  10. Nico Hulkenberg
  11. Liam Lawson
  12. Pierre Gasly
  13. Franco Colapinto
  14. Gabriel Bortoleto
  15. Esteban Ocon
  16. Fernando Alonso
  17. Oliver Bearman
  18. Carlos Sainz
  19. Alex Albon
  20. Lance Stroll
  21. Valtteri Bottas
  22. Checo Pérez

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