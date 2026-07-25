Norris le quita la pole de Hungría a Hamilton por milésimas en la resurrección de Alonso (16º)

El campeón del mundo reapareció por fin en la Fórmula 1. Lando Norris se llevó este sábado la primera pole que no pertenece a Mercedes en todo el Mundial 2026 y el piloto británico saldrá primero en la carrera del Gran Premio de Hungría este domingo (15:00 horas). Con un tiempo de 1:17.207, 12 milésimas fue la ventaja sobre Lewis Hamilton, que lo tenía en su mano y tendrá que sacar todo el jugo del Ferrari en la salida para rebatir la victoria al de McLaren. A lo mejor más que eso si la FIA sanciona su bloqueo a Oscar Piastri en la última vuelta.

Un trompo de Max Verstappen al final de la Q3 puso en jaque el orden de la parrilla del Hungaroring, que cuenta con Charles Leclerc en tercera posición por delante del líder del campeonato, Kimi Antonelli, Piastri y el propio holandés. A George Russell le falló el Mercedes en el último intento y saldrá séptimo, con Isack Hadjar, Arvid Lindblad y Nico Hulkenberg cerrando el top 10.

Fernando Alonso resucitó gracias al megapaquete de mejoras de Aston Martin con el sello de Adrian Newey y saldrá decimosexto tras clavar los tiempos en la Q1, donde gastó, obligado, sus tres juegos de neumáticos blandos. Carlos Sainz no levanta cabeza por culpa del Williams y saldrá decimoctavo en la undécima prueba de la temporada en Budapest.

Alonso lo celebra y espera más

Que el Aston Martin era otro ya lo habíamos confirmado durante toda la jornada del viernes y también en la mañana de este sábado. Concluidas las prácticas, en la tarde entraba en escena la magia de Alonso. ¿Qué sería capaz de hacer en la clasificación después de más de cuatro meses de calvario en los que lo máximo a lo que aspiraba era superar a su compañero y algún Cadillac para no salir desde la última posición?

Pues en el segundo intento de la Q1 se colocaba duodécimo, es decir, el primero de la zona media-baja, incluyendo un Audi, el de Gabriel Bortoleto. Bajaría. Estaba claro que su primer pase del año a la Q2 no iba a ser holgado. El asturiano gastaba su tercer blando y marcaba el tiempo de corte con una décima de diferencia sobre Oliver Bearman después de que los Alpine y Esteban Ocon mejoraran. «Quizá llegue algo más en el siguiente set ¡Vamos!», celebraba.

Sainz se hunde

Fernando por fin estaba dentro… y Sainz fuera, a cinco décimas de Alonso. Duro, pero cierto para el madrileño madrileño, quien eso sí, sigue por delante de su compañero en Williams, Alex Albon, que saldrá justo por detrás. Lance Stroll se fue largo en la curva 12 y besó la grava, y los Cadillac vuelven al fondo de la parrilla con Valtteri Bottas mejor que Checo Pérez.

Ya sin gomas rojas nuevas, Alonso se iba de pesca y las cámaras lo enfocaban. Buen síntoma en cualquier caso. Ya no es un anónimo para esta F1. Como se esperaba, fue decimosexto, a una décima de Ocon. El próximo paso está más arriba, ya que el siguiente en la lista de eliminados fue un Bortoleto superior por más de medio segundo. Liam Lawson, Pierre Gasly y Franco Colapinto fueron los otros tres que cayeron.

Pole milimétrica de Norris

El picante estuvo por arriba, con una vuelta invalidada a Antonelli. El italiano se vio obligado a salvarse a una vuelta y su tiempo fue bastante discreto. La pole parecía de Norris o Ferrari, pero quedaba mucha tela que cortar. Hamilton metía el primer hachazo en la primera tanda de la Q3 y aventajaba en una décima al líder de McLaren, que patinaba antes de encarar la recta principal.

Duelo británico en el que todo dependía del veterano, con Leclerc y Antonelli en la pomada, aunque parecía muy complicado reducir ese 1:17.219 de Lewis. Las tornas las cambió Verstappen con un trompo al final de la Q3 que le mandó a la grava y Norris le arrebataba la pole a Hamilton por ¡12 milésimas! El incidente del holandés machacó a varios y el Mercedes de Russell se quedó parado en el último intento. Tremendo desenlace… y este domingo más jarana.