Fernando Alonso al menos ya puede luchar: queda decimoséptimo en el último tanteo de Hungría

Más de cuatro meses y la friolera de 10 Grandes Premios que hubieran sido 12 si Bahrein y Arabia Saudí no se hubiesen suspendido por la guerra en Oriente Medio han tenido que pasar para poder decir esto: Fernando Alonso ya puede luchar en el Mundial de Fórmula 1 2026. De momento, el objetivo tras las 16 mejoras introducidas en un monoplaza completamente nuevo no es otro que la Q2, pero viniendo de lo que viene no es baladí.

El piloto español quedó decimoséptimo en el último tanteo antes de la clasificación del GP de Hungría, que se disputa este sábado a las 16:00 horas. El asturiano cerró el libre 3 con un 1:20.393, es decir, seis décimas más rápido que el otro Aston Martin, Lance Stroll, quien le dio un dolor de cabeza bloqueándole en una curva y obligándole a frenar en seco para no estamparse.

Alonso también corrió más que los Cadillac y los Williams y se quedó a una décima del que sería el tiempo de corte de Oliver Bearman (Haas) si estos cronos fuesen los de la Q1. Su pelea estará ahí, en sacar lo máximo posible del Aston Martin para colarlo entre los 16 primeros clasificados y a partir de entonces soñar.

Quien no tiene ninguna aspiración es Carlos Sainz, con un Williams que va a peor cada fin de semana. Antepenúltimo en el último entrenamiento, aunque por delante de Alex Albon. Lando Norris lideró la sesión (1:17.939) y rompió con el dominio de Ferrari en el Hungaroring. Lewis Hamilton y Charles Leclerc no lo tendrán nada fácil por la pole en Budapest.