Fernando Alonso da otra lección a la F1 fuera del coche

Fernando Alonso está teniendo un 2026 muy difícil de encajar a nivel mental. Sin embargo, el piloto ha asumido la situación con una filosofía digna de admiración. Otros campeones habrían tirado la toalla o habrían estudiado las opciones del mercado. Sin embargo, el asturiano ha reafirmado su compromiso con el proyecto, sin insultos, ataques al equipo o presiones para salir traspasado.

Los de Silverstone saben que necesitan mucho más tiempo del que estaba previsto para cumplir sus objetivos. Aún así, durante la conferencia de prensa previa al GP de Hungría, el ovetense dejó claro que confía al 100% en el trabajo de los suyos: «Creo que tengo una idea bastante clara del equipo, que solucionaremos todos los problemas. Llevan tiempo, pero no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda, de que Adrian proporcionará el mejor coche de la parrilla tarde o temprano».

Los cambios no suceden de un día para otro en la Fórmula 1. Aston Martin ha preparado 16 mejoras en el chasis para este fin de semana. Sin embargo, con las actualizaciones del motor Honda pendientes hasta después del parón veraniego, los monoplazas siguen lejos de competir y el bicampeón del mundo ha tenido que conformarse con el 13º puesto en los primeros libres, mientras que Lance Stroll ha abandonado la sesión.

El Gran Premio de Hungría supone una pequeña oportunidad para empezar a estar cerca del top 10. El objetivo no es el deseado, pero la actitud debe ser la mejor para exprimir el nuevo AMR26B. Los enfados siempre están presentes, pero la forma de actuar del ovetense hace notar su veteranía. Mientras tanto, el piloto ha podido disfrutar de su hijo, ya que le ha presentado a todos los mecánicos y al monoplaza.

Carlos Sainz se queda sin hueco en Aston Martin

Alpine había mostrado un reciente interés en volver a hacerse con los servicios de Fernando Alonso. El movimiento era muy ambicioso, ya que el proyecto de Enstone está dando mejores resultados actualmente, aunque sin alcanzar el nivel de los cuatro de arriba. La operación incluía el traspaso de Carlos Sainz a Silverstone y el regreso de Franco Colapinto a Williams, pero el asturiano ya lo ha descartado: «Yo sí tengo contrato, no me muevo».