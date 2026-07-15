Los dos viacrucis que terminarán para Fernando Alonso en Bélgica

Fernando Alonso llega al GP de Bélgica con algunas buenas noticias, algo que no es habitual en un 2026 para olvidar. Aston Martin ha trabajado en mejoras notorias para el fin de semana en Spa, algunas de ellas relacionadas con el problemático motor Honda. Sin embargo, el bicampeón del mundo detectó una característica del circuito que lo pondrá todo más difícil.

Los de Silverstone esperan erradicar sus malas sensaciones con el AMR26, aunque ver cambios radicales en el Gran Circo es algo muy difícil de ver. Pedro de la Rosa, ex piloto y embajador de la escudería, resaltó que el proyecto es muy completo: «Adrian (Newey) lo ha explicado muy bien. No se trata únicamente de una mejora aerodinámica; hay muchas áreas del coche que serán más fuertes, empezando también por el programa de reducción de peso que estamos llevando a cabo».

Aston Martin tiene que ir paso a paso, el primer objetivo sigue siendo entrar en la pelea por los puntos. Pese a la esperanza con los cambios preparados, Fernando Alonso encontró uno de los mayores retos de Spa. En unas declaraciones que recoge RacingNews365 durante la previa del GP de Gran Bretaña, el asturiano mencionó una de sus mayores preocupaciones en Bélgica: «No podemos olvidar que este año tenemos mucha menos potencia que el año pasado y menos potencia que la F2».

El bicampeón del mundo expuso uno de los problemas de la Fórmula 1 actual: «Silverstone y Spa son circuitos que consumen mucha energía. No puedes desplegar el paracaídas en todas las rectas. Si lo despliegas en Spa desde la curva 1 (La Source) hasta la 5 (Les Combes), se acabó para el resto de la vuelta».

Las dos caras de la moneda

El proyecto de Aston Martin no ha cumplido con las expectativas previas al inicio de la temporada. Sin embargo, una buena actualización podría suponer el inicio de una nueva dinámica que ofrezca resultados a medio-largo plazo. Fernando Alonso llega con los deberes hechos después de haber analizado el circuito de Bélgica.

Las primeras sensaciones se confirmarán en los libres de este viernes 17 de julio. La carrera se disputará este domingo 19 de julio a las 15:00 (14:00 en las Islas Canarias). Los de Silverstone tienen una oportunidad para darle una alegría a sus pilotos. El asturiano consiguió un milagroso punto en Mónaco y buscará volver a acercarse al top 10.