Así es una vuelta al Madring subido al Ferrari: la Monumental da pánico

Ferrari sigue mostrando más detalles de su filming day en el Madring. Por primera vez desde que se acabó de asfaltar el trazado del GP de España de F1, se ha podido ver cómo es una vuelta completa a bordo de un F1 en el circuito semiurbano de la capital. El vídeo publicado por la Scuderia muestra a sus dos pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, probando «la pista más nueva de F1». El paso por ‘La Monumental’ es espectacular.

Los de Maranello han estado rápidos y se han adelantado al resto de escuderías para probar un circuito del que nadie tiene datos. Aprovechando que la FIA te permite un máximo de dos filming days por temporada a razón de 200 kilómetros por día, Ferrari decidió poner a prueba el trazado que se estrena este año en el calendario de la F1.

Aunque los neumáticos no son los mismos que los de carrera, esto ha permitido al equipo recabar ciertos datos sobre el terreno de cara al GP que se disputará del 11 al 13 de septiembre. Ferrari ha publicado un vídeo de cómo se ve una vuelta a bordo de los coches rojos en esta nueva pista: «¡Primer vistazo al Madring! ¡Sube a bordo con Charles y Lewis para una vuelta completa por la pista más nueva de F1!».

El paso por ‘La Monumental’ es uno de los momentos más llamativos del vídeo. La velocidad a la que pasan los F1 por esa zona pone los pelos de punta. La Monumental es, sin duda, el gran atractivo del Madring, que se pondrá a prueba con un test oficial de los F3 antes de que llegue el plato fuerte, el GP de España de F1, el segundo fin de semana de septiembre.