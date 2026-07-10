Ya hay fecha para el examen final del Madring: la F3 pondrá a prueba el circuito con unos tests en agosto

Después del éxito del filming day de Ferrari, Madring ha anunciado que la Fórmula 3 pondrá a prueba el circuito madrileño con dos jornadas de test en agosto, antes del GP de España de Fórmula 1 que se celebrará entre el 11 y el 13 de septiembre. Así lo informó la pista madrileña mediante un comunicado oficial este viernes.

El test tendrá lugar los días 24 y 25 de agosto, dos semanas antes de la celebración de la edición inaugural del GP de España en Madrid, del 11 al 13 de septiembre, y servirá para «validar los procedimientos deportivos, operativos y de seguridad del circuito en condiciones reales de competición».

Además de esta sesión de test, el Campeonato FIA de Fórmula 3 ha confirmado un formato ampliado para la última prueba de la temporada 2026, que se disputará en Madring, con el objetivo de alcanzar el número de eventos originalmente previstos para este año. La cita final de Madrid incluirá una sesión de clasificación adicional y una segunda carrera principal.

Ese fin de semana, el viernes, habrá una sesión de entrenamientos libres de 45 minutos por la mañana y, por la tarde, dos sesiones consecutivas de calificación de 20 minutos. El sábado, la carrera sprint, cuya parrilla se determinará mediante el sistema de parrilla invertida basado en los resultados de la primera clasificación, y la primera carrera principal, cuya parrilla se establecerá según los resultados de esa misma calificación. Y el domingo, por la mañana, la segunda y última carrera principal de la temporada 2026 de F3, con una parrilla determinada por los resultados de la segunda sesión de calificación.

Bruno Michel, CEO de FIA Fórmula 3, se mostró «muy satisfecho» por anunciar estas dos jornadas de test en Madring. «Serán dos días de pruebas muy valiosos para nuestros equipos y pilotos, que podrán evaluar este nuevo desafío antes de la decisiva última prueba de la temporada 2026, que se celebrará en este nuevo escenario», comentó.

«Esta temporada tendrá una conclusión bastante singular con un final reforzado que ofrecerá a equipos y pilotos una oportunidad adicional de sumar puntos tras la cancelación de la prueba de Bahrein a principios de este año», agregó.

Mientras que Luis García Abad, director del Gran Premio de España de F1, destacó que «desde el primer momento» tuvieron claro que querían «llegar al Gran Premio con un circuito plenamente validado y probado». «En un proyecto completamente nuevo como Madring, era fundamental comprobar, en condiciones reales de competición, que todos los elementos relacionados con la seguridad, la operativa y el desarrollo deportivo del evento funcionaran exactamente como habíamos previsto», relató.

«Desde nuestras primeras conversaciones con Bruno Michel encontramos una total disposición por parte de la Fórmula 3 para hacer posibles estas jornadas de test. Su colaboración ha sido extraordinaria y nos permite cumplir un doble objetivo: realizar todas las comprobaciones necesarias antes del debut del Gran Premio y, al mismo tiempo, añadir un importante atractivo deportivo al incorporar una carrera adicional del campeonato cuyo desenlace se decidirá en Madrid», concluyó.