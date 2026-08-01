Jesse Bisiwu no se ve en el filial del Barcelona y aspira a jugar con Hansi Flick: «Estaré preparado»

Jesse Bisiwu acaba de llegar al Fc Barcelona como una de las joyas más prometedoras del equipo, aunque es probable que no tenga hueco en la primera plantilla. Sin embargo, en unas declaraciones para los medios en St. George’s Park, el belga deja claro que su objetivo es jugar con los mayores: «He hablado con Hansi y voy a hacer todo lo que me pida. Cuando me necesite trabajaré duro y estaré preparado».

El ex del Brujas tiene 18 años y no será nada fácil encontrar minutos después de los fichajes de Karim Adeyemi y Anthony Gordon, aunque su mentalidad es muy contundente: «Para mí es muy sencillo, se trata de trabajar duro, y donde el entrenador me necesite ahí estaré».

Hansi Flick tiene la última palabra respecto a su situación. El alemán podría solicitarle que se curtiera en el filial, algo que el belga debería aceptar, según sus propias declaraciones. Por el momento, el jugador está muy satisfecho con sus primeras sensaciones: «Es una gran sensación, me han recibido muy bien. Es como una gran familia. También he recibido una gran bienvenida por parte del entrenador, así que ha sido genial».

La filosofía del club invita al extremo a pensar que podría tener minutos con el primer equipo. El ex del Brujas recalca que la mentalidad blaugrana le beneficia: «Como jugador diría que soy un futbolista al que le encanta jugar al fútbol. Me siento feliz con la pelota en mis pies, me gusta el uno contra uno y encarar al rival. Ya sabéis que al Barcelona le gusta trabajar con jugadores jóvenes. Yo estoy aquí para ser uno más, crecer en el Barça y darlo todo».

Los referentes de Jesse Bisiwu: Neymar, Raphinha y Lamine Yamal

La joven promesa se ha seguido de cerca a varios jugadores del club durante su carrera: «Mi jugador favorito es Neymar, por su estilo. Es la razón por la que empecé a jugar al fútbol. En mi posición diría que me gusta mucho Raphinha. Es un gran jugador y un futbolista en el que me fijo. Lamine es un jugador muy especial. Todos conocemos sus cualidades, es un jugador extraordinario».