Mbeumo condena de rebote a un Atlético de Madrid lleno de niños

Un doblete de Mbeumo, de penalti y de rebote, condenó al Atlético de Madrid en su primer amistoso oficial de esta pretemporada en Suecia. Simeone llenó el once y su equipo en el segundo tiempo con muchísimos niños de la cantera, y el que más brilló fue Arnau Ortiz, con otro gol en esta pretemporada. Debutó Hjulmand en la segunda parte, entrando por Koke.

El Atlético de Madrid perdió en la tarde de este sábado la Snapdragon Cup tras perder contra el Manchester United en el primer amistoso oficial disputado por los de Simeone en esta pretemporada. El equipo rojiblanco formó con un once con delantera de la cantera, con Arnau Ortiz y Castillo arriba. En el centro del campo fueron titulares Koke y Vargas, y también jugaron Lookman y Carlos Martín. Atrás, una defensa formada por Ruggeri, Hancko, Le Normand y Domínguez, un chaval de 16 años. El portero titular fue Oblak.

Arnau Ortiz fue la mejor noticia del Atlético de Madrid en este primer amistoso después del partido de entrenamiento ante el Getafe hace unos días. El delantero del Atlético Madrileño ya marcó en aquel partido y volvió a repetir contra el Manchester United en Suecia.

Un chaval que con Fernando Torres de técnico ha crecido mucho en Primera Federación, y ahora quiere romper la puerta del primer equipo llamando la atención de Simeone. Hizo el 0-1 tras un remate desde el pico del área. Pareció un centro, pero se envenenó con rosca y terminó en el fondo de la red. Ganando se marchó al descanso el Atleti con más buenas sensaciones que malas.

En la segunda parte fue un carrusel de cambios con las entradas de Mendoza, Hjulmand, Giménez y Esquivel en la portería. Llegó el empate del Manchester United poco después, obra de Mbeumo de penalti en el 53. Fue el atacante red devil el autor del segundo en el 74, el de la remontada inglesa y el de la victoria, tras aprovechar un error del Atleti en salida y marcar de rebote tras tocar la pelota primero en el portero de la cantera rojiblanca.