Lookman afina su puntería: doblete ante el Getafe en el primer amistoso del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha vencido este miércoles por 4-1 al Getafe CF, con doblete incluido del delantero nigeriano Ademola Lookman para los colchoneros, en un partido amistoso de entrenamiento que se ha jugado a puerta cerrada en el Cerro del Espino, en Majadahonda en la noche de este miércoles.

Se adelantó pronto el Atlético, tras un pase raso hacia el borde del área para Miguel Cubo y que cazó Rodrigo Mendoza para estrellar en el poste un derechazo mordido; atento al rechace, mientras el portero rival hacía la estatua, Lookman abrió el marcador con un zurdazo cercano.

El 2-0 llegó en el 35′ con una acción donde Morten Hjulmand pasó a Carlos Martín, quien desde la banda derecha centró al segundo palo para que Lookman pusiese bien el pie. Poco más tarde redujo distancias Álvaro Gutiérrez remachando a la tercera un balón colgado por ‘Davinchi’ Cordón, con toque previo en el larguero y parada de Jan Oblak incluida.

De cara a la segunda mitad del partido, Diego Pablo Simeone cambió su once por completo y acapararon protagonismo los futbolistas del filial. Arnau Ortiz hizo el 3-1 en el minuto 56 tras recibir un pase largo de Josema Giménez a la espalda de los centrales, regatear al guardameta y culminar su ataque en gol pese a haber un central azulón entre palos.

En el tramo final, el mexicano Obed Vargas provocó un penalti que él mismo transformó y selló el 4-1, a la postre definitivo, en este primer encuentro de pretemporada para los pupilos del ‘Cholo’ Simeone. Por su parte, los de José Bordalás encajaron su primera derrota del verano tras haberse enfrentado antes a Reading FC, CD Tenerife y Real Valladolid.

En clave rojiblanca, el club indicó que su equipo masculino pondrá rumbo este viernes a Estocolmo (Suecia) para enfrentarse al Manchester United el 1 de agosto en el Strawberry Arena. Posteriormente, el Atleti se verá las caras el 9 de agosto con el Manchester City en el Seoul World Cup Stadium (Corea del Sur) como parte de las Coupang Play Series.

Para finalizar su preparación, los del ‘Cholo’ se medirán el 14 de agosto ante el Olympique de Marsella en el CEPAC Vélodrome. «El duelo en territorio francés será nuestro último test de pretemporada antes del estreno liguero el miércoles 19 de agosto, a las 21.00 horas, en el Riyadh Air Metropolitano contra el Málaga», concluyó la nota de prensa.