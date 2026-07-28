El Atlético usa al Real Madrid para motivar a sus jugadores: «Quiero ser Mbappé»

El Atlético mantiene su particular obsesión por el Real Madrid…antes de empezar la temporada. Mientras los jugadores de Simeone se siguen incorporando después del Mundial para empezar un nuevo proyecto, en el Cerro del Espino ha sorprendido una morbosa forma de motivar a los jugadores que ya están en los entrenamientos. Y no es otra que usar a Kylian Mbappé como un objetivo para «ser como él».

En apenas unas semanas, no han tardado en el Atlético de acordarse de su eterno rival, el Real Madrid. Ni un mensaje ni un dardo se ha producido por parte de la entidad madridista, pero en el cuadro colchonero son conscientes de la importancia de tener especial fijación en todo lo que ocurre en Valdebebas. Ahora, esa obsesión la han transformado en motivación con la estrella francesa.

Mientras preparan el primer partido de pretemporada de este miércoles contra el Getafe, en la última sesión generó incredulidad uno de los gritos de los preparadores del Atlético: «Quiero ser Mbappé, quiero ser Mbappé en los últimos metros», exclamaba mientras los jugadores rojiblancos realizaban ejercicios de pases entre dos compañeros, tal y como captaron las cámaras de ElDesmarque. Aunque la mente de los del Cholo está en el debut del fichaje de Hjulmand y Kang-In Lee, además de la expedición a Estocolmo para enfrentarse el sábado al Manchester United, no es para menos reconocer que el Atlético quiere «a su propio Mbappé».

En los cinco partidos que se ha enfrentado el francés al Atlético, ha marcado dos goles. Pero en el club vecino de la capital reconocen que es uno de los mejores delanteros del planeta y uno de los más difíciles de parar. Es por ello que en el club rojiblanco le están estudiando para tener ese plus goleador para afrontar la temporada de forma ilusionante. Hasta el próximo 20 de septiembre, el Metropolitano no tendrá que hacer frente a Mbappé.