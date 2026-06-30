Este es el calendario del Real Madrid en la Liga 2026-27: contra quién debuta, cuándo es el Clásico y el derbi…

El Real Madrid ya conoce el camino que deberá recorrer en la Liga 2026-27. El conjunto dirigido por José Mourinho afrontará un campeonato con un calendario asimétrico, en el que el orden de los encuentros de la segunda vuelta no será el mismo que en la primera, al igual que años anteriores. El estreno liguero está previsto frente a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, mientras que el último compromiso del campeonato será ante el Deportivo de la Coruña, también en el Bernabéu.
El calendario deja señaladas desde el inicio algunas de las fechas más esperadas por los aficionados. Los dos Clásicos contra el Barcelona y los derbis frente al Atlético de Madrid ya tienen ubicación en el calendario, además de un campeonato que contará con diversos parones por compromisos internacionales, jornadas intersemanales y el tradicional descanso navideño.
Cuándo y contra quién debuta el Real Madrid en Liga
El calendario fija el debut del Real Madrid en la primera jornada frente a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, durante el fin de semana del 16 de agosto.
La primera vuelta llevará posteriormente al Real Madrid a medirse con Espanyol, Málaga, Real Betis, Rayo Vallecano, Elche, Atlético de Madrid o Villarreal antes de afrontar el resto de compromisos del tramo inicial del campeonato.
Cuándo se juegan los Clásicos contra el Barcelona
Uno de los momentos más esperados del calendario volverá a ser el enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona. El primer Clásico tendrá lugar en el Camp Nou durante la jornada 10, prevista para el fin de semana del 25 de octubre.
La vuelta llegará ya en el tramo decisivo del campeonato. El Real Madrid se medirá al Barcelona en el Santiago Bernabéu para la jornada 35, fijada para el fin de semana del 9 de mayo, cuando el desenlace de la Liga puede resultar determinante.
Cuándo son los derbis del Real Madrid contra el Atlético
Los enfrentamientos frente al Atlético de Madrid también aparecen marcados en rojo dentro del calendario liguero. El primer derbi madrileño se disputará en el Metropolitano durante la séptima jornada, programada para el fin de semana del 20 de septiembre.
El segundo choque entre ambos equipos llegará ya en la segunda vuelta. El Real Madrid acogerá el encuentro correspondiente a la jornada 30 en el Bernabéu, prevista para el 4 de abril.
El calendario del Real Madrid de la Liga 2026-27
El recorrido completo del Real Madrid comenzará frente a la Real Sociedad y concluirá en casa contra el Deportivo de la Coruña. Este es el calendario completo del Real Madrid de la Liga 26/27:
Primera vuelta
- Jornada 1 (16/08/2026): Real Madrid CF vs. Real Sociedad de Fútbol
- Jornada 2 (23/08/2026): RCD Espanyol de Barcelona vs. Real Madrid CF
- Jornada 3 (30/08/2026): Real Madrid CF vs. Málaga CF
- Jornada 4 (06/09/2026): Real Betis Balompié vs. Real Madrid CF
- Jornada 5 (13/09/2026): Real Madrid CF vs. Rayo Vallecano de Madrid
- Jornada 6 (16/09/2026): Elche CF vs. Real Madrid CF
- Jornada 7 (20/09/2026): Club Atlético de Madrid vs. Real Madrid CF
- Jornada 8 (11/10/2026): Real Madrid CF vs. Villarreal CF
- Jornada 9 (18/10/2026): Real Madrid CF vs. Sevilla FC
- Jornada 10 (25/10/2026): FC Barcelona vs. Real Madrid CF
- Jornada 11 (01/11/2026): Real Racing Club de Santander vs. Real Madrid CF
- Jornada 12 (08/11/2026): Real Madrid CF vs. Getafe CF
- Jornada 13 (22/11/2026): Real Madrid CF vs. RC Celta de Vigo
- Jornada 14 (29/11/2026): Real Madrid CF vs. Deportivo Alavés
- Jornada 15 (06/12/2026): Athletic Club vs. Real Madrid CF
- Jornada 16 (13/12/2026): Real Madrid CF vs. Club Atlético Osasuna
- Jornada 17 (20/12/2026): RC Deportivo vs. Real Madrid CF
- Jornada 18 (03/01/2027): Real Madrid CF vs. Getafe CF
- Jornada 19 (10/01/2027): Real Madrid CF vs. Levante UD
Segunda vuelta
- Jornada 20 (17/01/2027): Málaga CF vs. Real Madrid CF
- Jornada 21 (24/01/2027): Real Madrid CF vs. Real Betis Balompié
- Jornada 22 (31/01/2027): Rayo Vallecano de Madrid vs. Real Madrid CF
- Jornada 23 (07/02/2027): Real Sociedad de Fútbol vs. Real Madrid CF
- Jornada 24 (14/02/2027): Real Madrid CF vs. Athletic Club
- Jornada 25 (21/02/2027): Sevilla FC vs. Real Madrid CF
- Jornada 26 (28/02/2027): Real Madrid CF vs. Valencia CF
- Jornada 27 (07/03/2027): Villarreal CF vs. Real Madrid CF
- Jornada 28 (14/03/2027): Real Madrid CF vs. RCD Espanyol de Barcelona
- Jornada 29 (21/03/2027): RC Celta de Vigo vs. Real Madrid CF
- Jornada 30 (04/04/2027): Real Madrid CF vs. Club Atlético de Madrid
- Jornada 31 (11/04/2027): Club Atlético Osasuna vs. Real Madrid CF
- Jornada 32 (18/04/2027): Getafe CF vs. Real Madrid CF
- Jornada 33 (21/04/2027): Real Madrid CF vs. Elche CF
- Jornada 34 (02/05/2027): Levante UD vs. Real Madrid CF
- Jornada 35 (09/05/2027): Real Madrid CF vs. FC Barcelona
- Jornada 36 (16/05/2027): Real Madrid CF vs. Real Racing Club de Santander
- Jornada 37 (23/05/2027): Deportivo Alavés vs. Real Madrid CF
- Jornada 38 (30/05/2027): Real Madrid CF vs. RC Deportivo