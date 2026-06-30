Este es el calendario del Real Madrid en la Liga 2026-27: contra quién debuta, cuándo es el Clásico y el derbi…

El Real Madrid ya conoce el camino que deberá recorrer en la Liga 2026-27. El conjunto dirigido por José Mourinho afrontará un campeonato con un calendario asimétrico, en el que el orden de los encuentros de la segunda vuelta no será el mismo que en la primera, al igual que años anteriores. El estreno liguero está previsto frente a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, mientras que el último compromiso del campeonato será ante el Deportivo de la Coruña, también en el Bernabéu.

El calendario deja señaladas desde el inicio algunas de las fechas más esperadas por los aficionados. Los dos Clásicos contra el Barcelona y los derbis frente al Atlético de Madrid ya tienen ubicación en el calendario, además de un campeonato que contará con diversos parones por compromisos internacionales, jornadas intersemanales y el tradicional descanso navideño.

Cuándo y contra quién debuta el Real Madrid en Liga

El calendario fija el debut del Real Madrid en la primera jornada frente a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, durante el fin de semana del 16 de agosto.

La primera vuelta llevará posteriormente al Real Madrid a medirse con Espanyol, Málaga, Real Betis, Rayo Vallecano, Elche, Atlético de Madrid o Villarreal antes de afrontar el resto de compromisos del tramo inicial del campeonato.

Cuándo se juegan los Clásicos contra el Barcelona

Uno de los momentos más esperados del calendario volverá a ser el enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona. El primer Clásico tendrá lugar en el Camp Nou durante la jornada 10, prevista para el fin de semana del 25 de octubre.

La vuelta llegará ya en el tramo decisivo del campeonato. El Real Madrid se medirá al Barcelona en el Santiago Bernabéu para la jornada 35, fijada para el fin de semana del 9 de mayo, cuando el desenlace de la Liga puede resultar determinante.

Cuándo son los derbis del Real Madrid contra el Atlético

Los enfrentamientos frente al Atlético de Madrid también aparecen marcados en rojo dentro del calendario liguero. El primer derbi madrileño se disputará en el Metropolitano durante la séptima jornada, programada para el fin de semana del 20 de septiembre.

El segundo choque entre ambos equipos llegará ya en la segunda vuelta. El Real Madrid acogerá el encuentro correspondiente a la jornada 30 en el Bernabéu, prevista para el 4 de abril.

El calendario del Real Madrid de la Liga 2026-27

El recorrido completo del Real Madrid comenzará frente a la Real Sociedad y concluirá en casa contra el Deportivo de la Coruña. Este es el calendario completo del Real Madrid de la Liga 26/27:

Primera vuelta

Jornada 1 (16/08/2026): Real Madrid CF vs. Real Sociedad de Fútbol

Jornada 2 (23/08/2026): RCD Espanyol de Barcelona vs. Real Madrid CF

Jornada 3 (30/08/2026): Real Madrid CF vs. Málaga CF

Jornada 4 (06/09/2026): Real Betis Balompié vs. Real Madrid CF

Jornada 5 (13/09/2026): Real Madrid CF vs. Rayo Vallecano de Madrid

Jornada 6 (16/09/2026): Elche CF vs. Real Madrid CF

Jornada 7 (20/09/2026): Club Atlético de Madrid vs. Real Madrid CF

Jornada 8 (11/10/2026): Real Madrid CF vs. Villarreal CF

Jornada 9 (18/10/2026): Real Madrid CF vs. Sevilla FC

Jornada 10 (25/10/2026): FC Barcelona vs. Real Madrid CF

Jornada 11 (01/11/2026): Real Racing Club de Santander vs. Real Madrid CF

Jornada 12 (08/11/2026): Real Madrid CF vs. Getafe CF

Jornada 13 (22/11/2026): Real Madrid CF vs. RC Celta de Vigo

Jornada 14 (29/11/2026): Real Madrid CF vs. Deportivo Alavés

Jornada 15 (06/12/2026): Athletic Club vs. Real Madrid CF

Jornada 16 (13/12/2026): Real Madrid CF vs. Club Atlético Osasuna

Jornada 17 (20/12/2026): RC Deportivo vs. Real Madrid CF

Jornada 18 (03/01/2027): Real Madrid CF vs. Getafe CF

Jornada 19 (10/01/2027): Real Madrid CF vs. Levante UD

Segunda vuelta