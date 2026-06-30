El Real Madrid sale ganando del KO de Alemania: Rüdiger tendrá el descanso que tanto necesitaba

La histórica eliminación de Alemania ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial ha supuesto un duro golpe para Antonio Rüdiger. El central abandonó el torneo antes de lo esperado tras caer en la tanda de penaltis después de 120 minutos de máxima exigencia en un partido que terminó 1-1. Sin embargo, donde el combinado germano sólo encuentra decepción, el Real Madrid ve una magnífica noticia de cara a la próxima temporada. En Valdebebas respiraron aliviados cuando finalizó la tanda con la derrota germana. No por la derrota de uno de sus futbolistas más importantes, sino porque el club entiende que el descanso del alemán era una prioridad absoluta.

El plan del Real Madrid con Rüdiger pasa por una palabra: cuidar. El central cumplirá 34 años durante la próxima temporada y, pese a ello, continúa siendo el gran líder de la defensa blanca. Mourinho considera al internacional alemán una pieza absolutamente imprescindible para sostener su nuevo proyecto y no quiere correr ningún riesgo con un jugador que acumula un desgaste enorme después de varios cursos al límite.

Rüdiger llegó al Mundial tras disputar más de 2.400 minutos con el Real Madrid entre Liga, Copa del Rey y Champions. Una carga que, unida a la intensidad de un torneo corto y concentrado como el Mundial, elevaba considerablemente el riesgo de sufrir una lesión muscular o terminar el verano con una fatiga que condicionara el inicio del curso.

Precisamente eso es lo que el club ha conseguido evitar. Alemania cayó el 29 de junio y el central comenzará ahora un periodo de vacaciones de aproximadamente tres semanas que le permitirá desconectar física y mentalmente antes de regresar al trabajo. Salvo cambio de planes, Rüdiger se incorporará a la disciplina madridista alrededor del 22 de julio, tan sólo una semana después de que Mourinho haya comenzado una pretemporada quie se inicia el 13 de julio.

Adquirir automatismos

Ese detalle es mucho más importante de lo que parece. El técnico portugués quiere aprovechar cada entrenamiento para implantar sus automatismos defensivos, consolidar la nueva línea de cuatro y trabajar los mecanismos que considera innegociables. Tener disponible desde el inicio a su jefe de la zaga supone una ventaja enorme para acelerar la adaptación del equipo.

Además, el Real Madrid evita el riesgo de lesión en el Mundial. Si Alemania hubiera alcanzado las rondas finales, Rüdiger habría disputado hasta cuatro partidos más de máxima intensidad, con altas temperaturas y muy poco tiempo de recuperación entre encuentros. Un escenario especialmente delicado para un futbolista de su edad y con semejante acumulación de minutos.

El Mundial del alemán termina con 264 minutos repartidos en cuatro partidos. Comenzó como suplente frente a Curazao y Costa de Marfil, recuperó la titularidad ante Ecuador y volvió a liderar la defensa frente a Paraguay antes de ser sustituido justo antes de la tanda de penaltis.

No era el desenlace que soñaba Alemania. Tampoco el que deseaba el propio Rüdiger. Pero en el Real Madrid saben que la temporada no se gana en julio, aunque sí puede empezar a perderse. Por eso, en Valdebebas consideran que este descanso anticipado puede terminar siendo uno de los factores más importantes para que el alemán vuelva a rendir al máximo nivel desde el primer día.