La fecha de los Clásicos de la Liga 2026/27: 25 de octubre en el Camp Nou y 9 de mayo en el Bernabéu

Los Clásicos entre Real Madrid y Barcelona de la próxima Liga 2026/27 tienen ya fechas oficiales. Los dos grandes partidos del fútbol español se enfrentarán el 25 de octubre en el Camp Nou (jornada 10) y el 9 de mayo en el Santiago Bernabéu (35ª jornada). Como en los últimos tres años, habrá un Real Madrid – Barcelona a falta de cuatro jornadas para el final de la Liga, aunque en esta ocasión será en el Bernabéu.

Así se ha conocido en la publicación de calendarios que la Federación Española de Fútbol ha hecho este martes. Falta por conocer la fecha exacta, ya que 25 de octubre y 9 de mayo son domingos, pero pueden perfectamente disputarse un sábado. Dependerá de las necesidades de los equipos en ese momento.

La Liga de Tebas, con un calendario totalmente condicionado, vuelve a colocar el último Real Madrid – Barcelona en las fechas finales del campeonato, para dar emoción a la pelea por el título. Concretamente en la jornada 35. Es el tercer año consecutivo en el que esto ocurre, aunque la diferencia en la temporada 2026/27 será que el encuentro de la segunda vuelta se dispute en el Santiago Bernabéu (los últimos dos años fue en Montjuic y Camp Nou).

El Clásico, tanto en Barcelona como en Madrid, tendrá este año un viejo conocido. José Mourinho regresó al banquillo del Real Madrid y, por tanto, tendrá un enfrentamiento inédito con Hansi Flick, recordando aquellos que tuvo con Pep Guardiola en su primera etapa en el Bernabéu. Eso sí, o al menos hasta ahora, hay mucha menos tensión que hace 15 años.

Además de estos dos partidos de Liga, que lógicamente se disputarán como ha ocurrido en toda la historia del fútbol español, Real Madrid y Barcelona se podrán enfrentar más veces a lo largo de la temporada. Se podrán ver las caras en Copa del Rey, en Supercopa de España o en Champions, aunque lo que es seguro es que sí se enfrentarán, como cada año, dos veces en Liga. En concreto, el 25 de octubre en Barcelona y el 9 de mayo en Madrid.