El Aston Villa se lanza a por Endrick

Endrick es uno de los jugadores más cotizados en este mercado de fichajes y aún está por ver si saldrá cedido en los últimos días de agosto. Media Premier League sigue de cerca las evoluciones del futbolista brasileño y el Aston Villa es el último equipo que se ha sumado a la puja por el jugador de 20 años sigue meditando si lo mejor para su evolución es hacer las maletas y volver a salir cedido a un equipo que le garantice minutos.

Al igual que sucedió el pasado mes de diciembre, Endrick tiene un dilema en el que será su año tres en el Real Madrid. El delantero ha vuelto a hacer méritos en la pretemporada anotando un gol en el amistoso contra la Fiorentina, pero el regreso de las vacaciones de Mbappé y el fichaje de Carlos Espí han hecho brotar las dudas tanto en el futbolista como en su entorno sobre si es mejor volver a salir cedido para meter más minutos y goles en sus piernas.

Hace unos días se filtró desde su agencia de representación que podría volver a salir cedido, mientras que José Mourinho cuenta con el futbolista, que tendrá que tomar la mejor decisión para su futuro. Contra el Ferencváros volvió a ser titular en la punta de ataque y el entrenador portugués también lo probó en la banda derecha, donde jugó en el Lyon durante su medio año de cesión en la que brilló con ocho goles y ocho asistencias en el segundo tramo de la temporada.

Endrick y el Aston Villa

Su buen hacer en Francia ha elevado el caché de uno de los delanteros más prometedores del mundo, al que sigue media Europa. El último equipo en mostrar interés por hacerse con sus servicios a préstamo es el Aston Villa de Unai Emery, reciente campeón de la Europa League, y que quiere que el delantero brasileño sea su referencia ofensiva en la próxima participación en la Champions League.

Según informa TalkSport, desde Birmingham se han fijado su cesión como objetivo prioritario y querrían cerrarla lo más pronto posible. Este medio también informa que la Roma también está interesada en obtener la cesión de Endrick y que puede ser el rival más importante del equipo inglés para convencer al jugador. Desde territorio británico, en los últimos días también se ha especulado con un posible interés del Arsenal en hacerse con los servicios del joven delantero brasileño.

De momento, todo hace indicar que Endrick volverá a ser titular este miércoles 12 de agosto en el trofeo Teresa Herrera que el Real Madrid disputa contra el Deportivo de la Coruña en Riazor. Mientras tanto, el brasileño sigue meditando sobre si lo mejor para su futuro es vivir a la sombra de Mbappé y disputarse minutos con Carlos Espí en el Real Madrid o ser el delantero titular de un equipo de la Champions League. Todo se resolverá en los próximos días.