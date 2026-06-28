Gonzalo vs. Endrick: sólo puede quedar uno

Cuando todo apuntaba a que Gonzalo García abandonaría el Real Madrid este verano y Endrick regresaría de su cesión en el Olympique de Lyon para quedarse en la primera plantilla, José Mourinho ha cambiado el guion. El técnico portugués quiere ver personalmente al delantero de la cantera antes de tomar una decisión definitiva y eso modifica por completo el escenario. El próximo 13 de julio, cuando arranque la pretemporada en Valdebebas, Gonzalo estará a las órdenes del entrenador. Endrick, por el contrario, seguirá disputando el Mundial con Brasil o, en el mejor de los casos, estará disfrutando de sus vacaciones. Esa circunstancia concede al internacional español una ventaja que hace apenas unas semanas parecía imposible.

En el Real Madrid daban prácticamente por hecho que Gonzalo saldría este verano. El delantero cuenta con un gran cartel tanto en la Liga, donde varios clubes han preguntado por su situación, como en Europa. El club blanco veía con buenos ojos hacer caja con un futbolista por el que podría ingresar una importante cantidad de dinero, guardándose además una opción de recompra para el futuro. Sin embargo, Mourinho ha frenado cualquier decisión. El portugués quiere verle trabajar durante la pretemporada antes de decidir si tiene hueco en su plantilla.

Un delantero del gusto de Mou

Y no es un simple capricho. Gonzalo reúne muchas de las condiciones que más valora Mourinho en un delantero. Es un atacante solidario, sacrificado, que presiona sin descanso la salida del rival y que entiende el trabajo colectivo por encima del lucimiento individual. Su capacidad para fijar centrales también encaja perfectamente en la idea ofensiva del técnico portugués, liberando espacios para futbolistas como Vinicius o Mbappé.

Además, Gonzalo ha demostrado durante la última temporada que está preparado para competir al máximo nivel. Después de explotar definitivamente en el Mundial de Clubes, cerró el curso con ocho goles y tres asistencias, cifras que terminaron de convencer a un cuerpo técnico que ahora quiere comprobar de primera mano cómo responde junto a las grandes estrellas del primer equipo.

Endrick sigue siendo favorito

Eso no significa que Endrick haya perdido su condición de favorito para quedarse. Ni mucho menos. El brasileño continúa siendo una de las grandes apuestas del Real Madrid y nadie contempla una nueva cesión después del extraordinario rendimiento que ofreció en el Olympique de Lyon, donde firmó ocho goles y ocho asistencias en apenas 21 partidos.

Su perfil también seduce especialmente a Mourinho. El portugués siempre ha construido equipos muy peligrosos en las transiciones y ahí Endrick ofrece un potencial enorme. Su potencia física, la facilidad para romper al espacio y su agresividad en los últimos metros convierten al brasileño en un futbolista ideal para el estilo vertical que pretende implantar el nuevo entrenador madridista.

Además, cuenta con una ventaja muy importante respecto a Gonzalo: su polivalencia. Mientras el canterano actúa prácticamente como delantero centro puro, Endrick puede desempeñarse tanto por dentro como partiendo desde la banda derecha. Una característica especialmente valiosa teniendo en cuenta que Rodrygo continúa recuperándose de su grave lesión y que Mourinho busca soluciones para ese costado del ataque.

Precisamente esa capacidad para ocupar varias posiciones es uno de los factores que pueden terminar inclinando definitivamente la balanza. En un ataque donde Mbappé, Vinicius y, cuando se recupere, Rodrygo parten con ventaja, resulta muy complicado encontrar minutos para dos jóvenes delanteros que necesitan jugar con continuidad para seguir creciendo.

Por eso, aunque Gonzalo haya ganado enteros gracias a la decisión de Mourinho de examinarle durante la pretemporada, el desenlace sigue abierto. El técnico portugués quiere comprobar durante la gira estadounidense cuál de los dos se adapta mejor a su idea de juego antes de comunicar una decisión definitiva.

Hace apenas unos días parecía una historia completamente resuelta. Gonzalo estaba fuera y Endrick dentro. Mourinho, una vez más, ha decidido cambiar el rumbo de los acontecimientos. El canterano tendrá la oportunidad de convencer al entrenador sobre el césped. Después llegará el momento de elegir. Y sólo uno de los dos tendrá sitio en el nuevo Real Madrid.