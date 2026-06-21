Mourinho pone en pausa el futuro de Gonzalo

El futuro de Gonzalo García sigue completamente abierto. El delantero del Real Madrid es uno de los nombres propios del mercado blanco, pero en Valdebebas tienen claro que todavía no ha llegado el momento de tomar una decisión definitiva. De hecho, según ha podido saber OKDIARIO, no existe ninguna novedad relevante respecto a su situación y todo apunta a que el asunto irá para largo.

En estos momentos, la pelota está en el tejado de José Mourinho. El técnico portugués considera que Gonzalo es un delantero con mucho potencial y tiene una buena opinión del canterano, pero todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre el papel que podría desempeñar en la primera plantilla la próxima temporada.

Y es que la competencia es feroz. Kylian Mbappé es intocable en el ataque blanco y Endrick seguirá formando parte del proyecto madridista. A partir de ahí, el club y el cuerpo técnico deberán valorar si Gonzalo tiene espacio real para crecer en el primer equipo o si lo mejor para su desarrollo pasa por buscar minutos lejos del Santiago Bernabéu.

Lo que sí tiene decidido el Real Madrid es la fórmula. Gonzalo no saldrá cedido. Es una posibilidad que la entidad blanca descarta completamente. Algunos clubes han mostrado interés en el delantero y uno de ellos es el Betis, que contemplaría una cesión, pero esa vía no convence en absoluto a los dirigentes madridistas.

Una hoja de ruta conocida

La hoja de ruta es muy parecida a la que el club ha seguido en los últimos años con varios de sus talentos. Si Gonzalo abandona el Real Madrid será mediante un traspaso en el que los blancos mantengan el control de su futuro. Una operación similar a la realizada con Nico Paz o la diseñada con otros jóvenes valores de la cantera, guardándose porcentajes de derechos o una opción de recompra que permita recuperarlo en caso de explosión definitiva.

Por ello, no se esperan movimientos inmediatos. En el club transmiten calma y consideran que todavía quedan muchas semanas por delante para estudiar todas las alternativas. La prioridad pasa por escuchar a Mourinho y conocer de primera mano qué papel tendría Gonzalo dentro de la plantilla.

La posibilidad de que el delantero arranque la pretemporada a las órdenes del técnico portugués está encima de la mesa y gana fuerza con el paso de los días. El Real Madrid volverá al trabajo el próximo 13 de julio y todo apunta a que será entonces cuando se empiecen a tomar decisiones más concretas.

Mientras tanto, Gonzalo sigue acumulando pretendientes y despertando interés dentro y fuera de España. Sin embargo, en Valdebebas no tienen ninguna prisa. Consideran que se trata de uno de los grandes activos de futuro de la cantera y quieren acertar plenamente con una operación que puede marcar el futuro de una de las mayores promesas del fútbol español.