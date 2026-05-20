Endrick se despide del Lyon y deja un mensaje sobre su futuro

Endrick se ha querido despedir del Olympique de Lyon con un emotivo vídeo publicado en las redes sociales en el que se deshace en elogios hacia el equipo que le acogió durante la segunda parte de la temporada. El delantero también ha dejado claro que ahora tiene que emprender el viaje de vuelta al Real Madrid y que espera que sea muy largo. Sus buenas actuaciones en Francia le han servido para entrar en la lista de Ancelotti para el Mundial.

Endrick estará en el Mundial 2026 que arranca el próximo 11 de junio después de que Carlo Ancelotti decidiera incluirlo en la lista de convocados que dio el pasado lunes. El delantero se ha ganado a pulso estar en el campeonato del mundo después de su buen hacer durante el segundo tramo de la temporada en el Olympique de Lyon, donde ha marcado ocho goles y ha repartido ocho asistencias en los 21 partidos que ha disputado.

Después de media parte de la temporada en la que apenas contó para Xabi Alonso, Endrick ha demostrado que es un delantero de presente y futuro y está llamado a liderar la delantera de Brasil en el próximo Mundial. Como ha dejado claro en el vídeo de despedida del Lyon, después le espera tomar el viaje de vuelta al Real Madrid, que espera que sea largo.

Endrick se despide del Lyon

Después de conocer su presencia en la lista de Brasil, Endrick publicó un emotivo vídeo en las redes sociales en el que se despidió de una ciudad que le acogió con los brazos abiertos cuando atravesaba su peor momento como futbolista. «En Brasil, cuando alguien atraviesa un momento difícil, se suele decir que esa persona tiene que matar un león al día. Durante meses, pasé por algo que ningún deportista querría pasar. Pero decidí que no iba a matar ni un solo león», comienza diciendo en el vídeo donde apunta a sus meses oscuros en el Real Madrid.

«Decidí convertirme en uno. Y fue aquí donde encontré lo que necesitaba para recuperar mis fuerzas. Para seguir mi instinto de atacar como un león. Para defender a los míos que vinieron conmigo. Y a los que aquí me recibieron tan bien», dijo sobre su llegada en el mes de enero al Olympique de Lyon.

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«Los meses de angustia dieron paso a meses de alegría, de victorias y también de aprendizaje. Hice nuevos amigos. Me acerqué aún más a los que ya tenía. Y descubrí que nuestro lugar es aquel en el que estamos con quienes amamos y con quienes nos aman», afirmó.

Endrick finalizó la carta despidiéndose del Lyon y dejando claro que tiene que tomar un viaje de vuelta que espera que sea largo: «Por desgracia, aunque sea más fuerte, un león no puede quedarse en un solo lugar. Tengo que despedirme ahora y emprender el viaje de vuelta. Que va a ser mucho más largo. Porque vuelvo cargando mucho más de lo que tenía cuando llegué».

«Y aunque llegue al final de este viaje, por el resto de mi vida llevaré esta ciudad conmigo. En el corazón y en el recuerdo. Cada vez que mire la sonrisa de mi hijo, que Dios entregó a nuestra familia aquí en Lyon», finalizó.