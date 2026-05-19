Rüdiger tiene una conversación pendiente para renovar con el Real Madrid

La renovación de Antonio Rüdiger es uno de los asuntos que más ruido está generando en estas semanas convulsas, marcadas por el proceso electoral y las despedidas, en Valdebebas. El alemán termina contrato el próximo 30 de junio con el Real Madrid y ya ha entrado en la cuenta atrás definitiva para decidir si continúa vistiendo la camiseta blanca o si, por el contrario, abandona el club libre junto a Carvajal y Alaba.

Durante los últimos meses, los agentes de Rüdiger y el Real Madrid se han reunido en varias ocasiones para tratar su renovación. Las posturas han estado más cerca y más lejos dependiendo del momento. La temporada ha sido extremadamente inestable dentro del club y eso también se ha reflejado en las negociaciones. Hubo etapas en las que el acuerdo parecía prácticamente cerrado y otras en las que todo se enfrió considerablemente. Especialmente porque el central alemán pretende firmar por más de una temporada y el club blanco sigue manteniendo su política de no ofrecer más de un año a futbolistas de 33 años que, además, arrastran problemas físicos importantes.

Por otro lado, Rüdiger también ha tenido ciertas discrepancias con los servicios médicos del Real Madrid, como otros tantos jugadores de la plantilla. De hecho, el alemán tuvo que desplazarse a Londres para intentar solucionar o, al menos, reducir los problemas crónicos que sufre en la rodilla. Una situación que dentro del club no ha pasado desapercibida.

En el Real Madrid nunca se ha dudado de su rendimiento deportivo. Sí de su estado físico. Porque dentro de la entidad consideran que sigue siendo un jugador tremendamente comprometido y uno de los futbolistas que más agresividad competitiva aporta a la defensa madridista. Con todo esto sobre la mesa se han producido las distintas reuniones hasta el punto de llegar a estar muy cerca de firmar la renovación. Sin embargo, ese nuevo contrato nunca terminó de cerrarse y, ahora mismo, OKDIARIO puede confirmar que «la decisión no está tomada».

Decisión inminente

Las próximas reuniones serán decisivas para saber si Rüdiger continuará o no en el Real Madrid, aunque a día de hoy nada puede darse por hecho. El deseo del jugador sigue siendo quedarse en el Bernabéu, pero para ello deben cumplirse determinadas condiciones. Al mismo tiempo, el club necesita terminar de verlo completamente claro y ahí tendrá muchísimo peso la opinión del nuevo entrenador, que será José Mourinho. Es decir, hasta la próxima semana no se esperan novedades definitivas sobre la continuidad del central alemán.

La fórmula sigue siendo muy clara: renovación por una temporada ajustando las cifras económicas. Las conversaciones continuarán en los próximos días y en el club confían en que los obstáculos actuales puedan terminar solucionándose. La intención de Rüdiger es continuar porque se siente feliz en Madrid, plenamente integrado en el vestuario y muy valorado dentro de la entidad, donde destacan constantemente su compromiso y capacidad de sacrificio.